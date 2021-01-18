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【新股IPO】Dr. Martens擬二月初於倫敦上市　估值料達310億元

新股IPO 19:14 2021/01/18

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英國鞋履及服裝品牌品牌Dr. Martens 周一宣佈，公司計劃最早二月初在倫敦交易所上市。

英國鞋履及服裝品牌品牌Dr. Martens 周一宣佈，計劃最早二月初在倫敦交易所上市，擬公開發售最少流通25%的股權，最多可行使15%超額配售權。Dr. Martens已委任高盛、大摩、巴克萊、滙豐、美國銀行、美林國際、RBC Europe負責上市事宜。

戶戶送Deliveroo計劃於未來數月上市，詳情可看﹕【下一頁】

外界預計，是次Dr. Martens有望成為歐洲新股市場的熱門新股。上年新股The Hut Group在倫敦交易所上市後，現時股價已比上市首日大升近6成。據分析師預測，Dr. Martens估值有望可達到40億美元。（約310.1億港元）

Dr. Martens旗下店鋪專門販賣鞋子及其他服飾配件，以「馬汀鞋」產品設計聞名，馬汀鞋在1960年代的英國市場開始興起，是當地潮流品牌之一。Dr. Martens現時由盧森堡公司IngreLux持有，該公司於2014年購入Dr. Martens。

據了解，現時Dr. Martens每年在超過60個國家售出超過110萬對鞋子。截至2020年三月，Dr. Martens年度收入為9.07億美元（約70.3億港元）。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯﹕賴奕羚

時裝服飾 倫敦 集資 IPO

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