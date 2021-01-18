【港元定期存款】中資行逆市加港元存息　打入高息榜

港元1個月拆息終止5連跌，今天（1月18日）報0.12厘，有中資銀行全面上調短中長息，無視發鈔行新年首次出手削減息率。「扒逆水」的是信銀國際，剛上調3個月、半年及1年存息，竟罕有劃一報0.75厘。專家料春節臨近，加上新股熱爆，相信中小行積極吸存，早作備戰。

信銀3存期 劃一報0.75厘

信銀微升半年及1年期0.05厘，如以1年期計，這家中資行的新息率報0.75厘，跟虛擬銀行富融（Fusion Bank）及大眾財務相同，罕有同膺冠軍。不過，虛銀入場費要100萬元，財仔須50萬元，相反信銀只要求1萬元，堪稱門檻最低，但要符合特定條件，如指定手機程式開立等額外要求。

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業界以3大主因，忠告食息族在現市況開立港元高息定存，較外幣划算︰

（1）中小行逆市吸存︰特首林鄭月娥今早指，本港去年GDP跌6.1%。業界指本港經濟連續兩年收縮，料大行普遍忍手，視乎疫情何時受控才謀定而後動，相反個別中小行則逆市加息吸存。

（2）IPO熱爆，短錢稍緊︰美元突擺脫弱勢走強，而港元與美元掛鈎，不似外幣因而下跌，避險族不妨趁春節前，中小業界掉頭加息，先鎖定特惠息率。再者，市傳短視頻第一股快手下周二（1月26日）招股，或籌390億元，在歲晚前易扯緊銀根。

（3）定存息跑贏通脹︰政府統計處將於周四（21日）公布去年消費物價指數（CPI），上商研究部主管林俊泓預計，上月仍陷通縮，CPI料跌0.1%，惟2020年全年仍有望錄得正數，升0.4%。參考目前1年期高息王有0.75厘，半年更有1.1厘，遠勝CPI，間接在疫下可抵銷嚴寒累瓜菜等食品物價飛漲，蠶蝕打工仔的購買力。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源