  • 15°C
香港時間 : 2021118日 (一) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定期存款】中資行逆市加港元存息　打入高息榜

Hot Talk 18:25 2021/01/18

分享：

港元1個月拆息終止5連跌，今天（1月18日）報0.12厘，有中資銀行全面上調短中長息，無視發鈔行新年首次出手削減息率。「扒逆水」的是信銀國際，剛上調3個月、半年及1年存息，竟罕有劃一報0.75厘。專家料春節臨近，加上新股熱爆，相信中小行積極吸存，早作備戰。

信銀3存期  劃一報0.75厘

信銀微升半年及1年期0.05厘，如以1年期計，這家中資行的新息率報0.75厘，跟虛擬銀行富融（Fusion Bank）及大眾財務相同，罕有同膺冠軍。不過，虛銀入場費要100萬元，財仔須50萬元，相反信銀只要求1萬元，堪稱門檻最低，但要符合特定條件，如指定手機程式開立等額外要求。

想知短中長期港元定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

    點擊圖片放大

業界以3大主因，忠告食息族在現市況開立港元高息定存，較外幣划算︰

（1）中小行逆市吸存︰特首林鄭月娥今早指，本港去年GDP跌6.1%。業界指本港經濟連續兩年收縮，料大行普遍忍手，視乎疫情何時受控才謀定而後動，相反個別中小行則逆市加息吸存。

（2）IPO熱爆，短錢稍緊︰美元突擺脫弱勢走強，而港元與美元掛鈎，不似外幣因而下跌，避險族不妨趁春節前，中小業界掉頭加息，先鎖定特惠息率。再者，市傳短視頻第一股快手下周二（1月26日）招股，或籌390億元，在歲晚前易扯緊銀根。

（3）定存息跑贏通脹︰政府統計處將於周四（21日）公布去年消費物價指數（CPI），上商研究部主管林俊泓預計，上月仍陷通縮，CPI料跌0.1%，惟2020年全年仍有望錄得正數，升0.4%。參考目前1年期高息王有0.75厘，半年更有1.1厘，遠勝CPI，間接在疫下可抵銷嚴寒累瓜菜等食品物價飛漲，蠶蝕打工仔的購買力。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關新聞︰【港元定期存款】滙豐帶頭削港元定存　今年首度減息

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

大眾財務 富融銀行 收息產品 港元定期存款 信銀國際

上一篇文章

【新股IPO】麥迪衛康2159暗盤　曾升30%、一手帳面賺400元

下一篇文章

【AFF】史美倫：中概股持續回流　香港生科、科網生態達臨界點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電動車】廣汽遭中科院院士質疑後挫8%　廣汽澄清「1000公里」、「8分鐘快充」屬兩種電池
【電動車】廣汽遭中科院院士質疑後挫8%　廣汽澄清「1000公里」、「8分鐘快充」屬兩種電池
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【名人豪車】馬化騰、雷軍、劉強東都是蔚來車主　擁限量版EP9超級跑車
【名人豪車】馬化騰、雷軍、劉強東都是蔚來車主　擁限量版EP9超級跑車
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值提升至最多至7700億、市傳入場費一手4650元　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值提升至最多至7700億、市傳入場費一手4650元　
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展錄355億超購365倍
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展錄355億超購365倍
【郵儲行】中國巴菲特李錄掃郵儲行　1個月賺10億
【郵儲行】中國巴菲特李錄掃郵儲行　1個月賺10億