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【騰訊700】騰訊旗下WeChat Pay HK推出新功能 可透過轉數快增值八達通

股樓投資 18:59 2021/01/18

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騰訊（00700）旗下的電子錢包WeChat Pay HK宣布推出新功能，可以透過其應用程式為八達通增值。用戶只須要以「轉數快」轉賬至八達通銀包，再中由八達通銀包增值八達通卡，便可完成增值過程。騰訊今日升1.9%，收報657元，成交219.9億元。

【異動股】各省上調十四五新能源目標 光伏股全線起動 保利協鑫全日勁升23%  詳情請看[下一頁]

WeChat Pay HK產品高級總監黎國樑表示，很高興能通過轉數快與八達通聯手，提供多一個方便的渠道，使客戶可享受過程簡單、便捷及安全的增值體驗，期望能繼續與更多機構探索合作機會，為用戶帶來便捷的智慧生活體驗。

【內銀股】北上南下資金齊買入 中金料今輪內銀股持續反彈  詳情請看[下一頁]

另外，WeChat Pay HK 亦新增了增值快易通（Autotoll）的服務，同樣是透過轉數快轉帳至客戶於Autotoll的帳戶，便可成功增值。

 

增值流程：

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撰文 : 趙家盈

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