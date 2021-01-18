【騰訊700】騰訊旗下WeChat Pay HK推出新功能 可透過轉數快增值八達通

騰訊（00700）旗下的電子錢包WeChat Pay HK宣布推出新功能，可以透過其應用程式為八達通增值。用戶只須要以「轉數快」轉賬至八達通銀包，再中由八達通銀包增值八達通卡，便可完成增值過程。騰訊今日升1.9%，收報657元，成交219.9億元。

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WeChat Pay HK產品高級總監黎國樑表示，很高興能通過轉數快與八達通聯手，提供多一個方便的渠道，使客戶可享受過程簡單、便捷及安全的增值體驗，期望能繼續與更多機構探索合作機會，為用戶帶來便捷的智慧生活體驗。

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另外，WeChat Pay HK 亦新增了增值快易通（Autotoll）的服務，同樣是透過轉數快轉帳至客戶於Autotoll的帳戶，便可成功增值。

增值流程：

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