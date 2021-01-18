【美股分析】業績期即將殺到 一個指標審視業績超預期可能 美科網巨企那隻最值博?

美股巨型股以往走勢強勁，但最近卻成為拖累大市的元兇。美股市值最大的六大股票上全綫報跌，當中以巨型股「新貴」、電動車龍頭Tesla（TSLA）最現最差，即使在上周一（11日）創下歷史新高後，全周股價仍跌6.12%；另外Facebook（FB）亦在捲入美國政治風波以及Whatsapp私隱危機後，股價跌6.06%。

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但除Tesla外，其他美國巨型股中綫表現認真麻麻，月底公布的季績究竟能否挽救它們的弱勢？研究公司DataTrek指，其中一個審視巨型股的指標就是觀察其「盈利槓桿」的能力。

該研究公司創辦人Nicholas Colas指，「盈利槓桿」是指收入增長與盈利增長的比例，一家成功「槓桿」盈利的公司，應該是盈利增長高於收入增長，意味收入增長能高於成本增長。而該行審視佔標普500指數權重近23%、市值超過7000億的巨型股，發現只有Tesla能「槓桿」盈利。

Nicholas Colas指，沒有Tesla以外的巨型股能在第四季的預測盈利增長高於收入增長，而在2021年的預測收入及盈利當中，只有Tesla和Amazon能在2021年能有較多憧憬。另一位創辦人Jessica Rabe則指，盈利槓桿愈大，往往盈利增長有更大機會超市場預期。

下圖是各巨型股的「盈利槓桿」表現，2021年只得兩隻股票達標!!

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