德勤料2021年雲服務收入續增長　8K電視全球銷售逾254億元

▲ 德勤預測，2021年雲端計算服務的增長持續加劇，8K電視產品的全球銷售收入，將達到33億美元（約254億港元）。

受新冠肺炎疫情影響，全球各大企業加快數碼化轉型，推行在家工作等措施，影響科技等相關行業未來發展。德勤今（18日）在港發布《2021科技、傳媒和電訊行業預測》報告，預計在2021年，雲端計算服務的增長持續加劇，8K電視產品將受市場關注。

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報告預測，2021至2025年期間，全球雲服務收入增長將超越30%。數據顯示，在2020年前9個月中，當中最大規模的雲端供應商收入增28%，最大的資料中心晶片製造商收入則增加36%。預計在2021年，全球數間主要的大規模公共雲端供應商總收入，將超過1500億美元（約1.1萬億港元），而數據中心晶片製造商總收入，預料會超過400億美元（約3,100億港元）。

另外，華南區電訊、傳媒及娛樂行業主管合夥人李寶芝指出，未來8K電視的應用層面更加廣泛，並愈來愈受市場歡迎。她認為在疫情下，消費者留在家中時間增加，除了觀看演唱會影片，進行遊戲娛樂之外，還有處理工作等需求。報告更預計，2021年全球8K電視的銷售收入，將達到33億美元（約254億港元），而相關的智能裝置、攝像機、監視器等設備，未來全球銷售額將達到數億美元。

責任編輯：李寶如