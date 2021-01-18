【晶片大戰】疫情無礙晶片銷售　聯發科向員工大派4.7億花紅

▲ 近日有報道指，聯發科由於智能手機晶片銷售破紀錄，決定向員工大派花紅，為他們作出鼓勵。

手機晶片市場競爭激烈，台灣晶片供應商聯發科（MediaTek）近年受惠中低階手機市場需求反彈，以及在華為禁令影響下，成功在去年第3季擊敗競爭對手高通，成為全球最大的智能手機晶片供應商，同時成為台積電的第三大客戶。近日更有報道指，聯發科由於智能手機晶片銷售破紀錄，決定向員工大派花紅，為他們作出鼓勵。

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據台灣傳媒《台北時報》日前報道指，聯發科向旗下員工，以及主要分公司的員工發放巨額獎金。而據聞是次花紅是聯發科在其長達23年的歷史中最大的一筆獎金，總值高達17億台幣（約港幣4.7億元）。目前，該公司及旗下的五個子公司，包括Richtek Technology Corp和Airoha Technology Corp，擁有大約17,000名員工。換句話說，每名員工將可獲得10萬台幣（約港幣2.8萬元）的獎金。

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隨著5G手機愈來愈普及，聯發科的銷售成績亦隨之大增，尤其是天璣5G處理器主攻的中檔5G手機，而多間中國手機品牌如OPPO、vivo、Realme等都是MediaTek 5G晶片的主要客戶。該公司表示，集團去年的盈利達100億美元（約港幣775億元），於是特別提供花紅鼓勵員工，又表示這只是一個開端，未來將繼續朝這個方向增長。

責任編輯：施雯雯