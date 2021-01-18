【資金流向】北水淨流入230億破紀錄 81億掃騰訊港交所

▲ 北水周一（18日）淨流入達230億破紀錄。

北水繼續大舉買貨，港股通全日淨流入229.7億元，創有紀錄以來新高，年初至今累計淨流入達1587億元。今日幾乎10大活躍股票均為淨流入，除了騰訊 （00700） 續位居首，吸資54.2億元，港交所 （00388） 亦搶鏡，錄得27.3億元的淨流入，帶動騰訊及港交所股價齊創新高。

港交所今日曾高見485元，最終全日升5.2%，收報482元，成交額51億元。騰訊則曾高見667.5元，收報657元，升1.9%，成交額近220億元。

華興證券指港股處「慢牛」，料北水續強，見【下一頁】

北水亦趁小米 （01810） 因美國制裁消息受壓時加大買貨力度，今日吸資約23億元。美團 （03690） 有13.7億元淨買盤，帶動股價全日升5.7%，收報325元。

中移動 （00941） 買貨力度減慢，全日有17.1億元淨流入。中海油 （00883） 及中芯 （00981） 亦有12.2億及8.5億元的淨流入。

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編輯：袁諾曦