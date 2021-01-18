【大行報告】龍源發3.42億A股合併平莊能源 瑞銀評級「買入」今收漲逾8%

瑞銀發表報告稱，龍源電力（00916）公布計劃發行3.42億A股合併在深圳上市的平莊能源，每股價格約11.42元人民幣，即總發行額約39億人民幣，預期交易會於今年內完成。瑞銀預計，在龍源A股平台建成後，將會有更多的資產注入，該行維持對龍源正面看法，予以「買入」評級，目標價看22元。

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該行又指，A股發行價相較龍源上周五的收市價10.32元，有30%溢價。瑞銀預期，2GW的資產注入將有合理回報，同時預期A股平台完成後，將會有更多資產注入。

龍源電力今日最高曾見11.22元，最終收市漲8.33%，報11.18元，成交4.13億元。

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記者：溫藹紅