  • 15°C
香港時間 : 2021118日 (一) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】龍源發3.42億A股合併平莊能源 瑞銀評級「買入」今收漲逾8%

股樓投資 18:03 2021/01/18

分享：

瑞銀發表報告稱，龍源電力（00916）公布計劃發行3.42億A股合併在深圳上市的平莊能源，每股價格約11.42元人民幣，即總發行額約39億人民幣，預期交易會於今年內完成。瑞銀預計，在龍源A股平台建成後，將會有更多的資產注入，該行維持對龍源正面看法，予以「買入」評級，目標價看22元。

延伸閱讀 【大行報告】微盟管理層對業務增長前景具信心 券商升目標價最高24.1元【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行又指，A股發行價相較龍源上周五的收市價10.32元，有30%溢價。瑞銀預期，2GW的資產注入將有合理回報，同時預期A股平台完成後，將會有更多資產注入。

龍源電力今日最高曾見11.22元，最終收市漲8.33%，報11.18元，成交4.13億元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：溫藹紅

港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」
【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估
【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房