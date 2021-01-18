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【第四波疫情】單日新增107宗創本月新高 42宗源頭不明

環球政經 18:22 2021/01/18

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本港新冠肺炎疫情出現反彈，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(18日)新增107宗確診個案，有5宗輸入病例，102宗本地個案中有42宗源頭不明，至今仍有5名確診者仍未聯絡得上，累計病例有9,665宗個案。

【第四波疫情】第二輪指定隔離酒店減至1萬間房 83%房價為每晚1,000元以下：【下一頁

張竹君表示，中九龍幹線隧道工程地盤再多1人確診、將藍隧道群組增1人中招；而且從55宗循檢測中心找出的個案中，當中28人居住油麻地。另再多7幢位於油麻地、佐敦強制檢測區域大廈出現確診個案，居民須進行檢測，包括上海街184至186號、上海街170至174號恆福大廈、新填地街18號、炮台街28至34號、廟街230至236號韶興大廈、廣東道542號、廟街163號。

【新冠肺炎】再有11大廈需強制檢疫 料大部份個案來自油尖旺區：【下一頁

張又指，柴灣峰華邨曉峰樓再增兩單位有人確診，累計至今有5單位共11人染疫，當中3個單位均為13室，涉及8人，擔心有垂直傳播，專家將到場視察。另外，北區醫院一名內科男醫生，近日被調到深切治療部工作，曾照顧確診患者，並為危殆病人施行插喉等高風險醫療程序。他昨晚(17日)因發燒，自行到該院急症室求診，今早初步確診新冠肺炎。

 

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責任編輯：潘曉豐

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