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【拜登就職】望拜登守承諾 近萬移民大軍赴美國（多圖）

環球社會熱點 11:46 2021/01/19

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美國下屆總統拜登曾表示會改變中美洲移民政策，隨著他就職將至，中美洲移民大軍再次湧向美國。危地馬拉政府警方出動警棍和催淚彈，在邊境時阻止中美洲移民大軍越過邊奔向美國。據報雙方衝突期間，多人受傷。拜登團隊此前警告中美洲移民大軍不要冒險，美國移民政策不會一夜之間改變。

危地馬拉政府表示從上周五（15日）起，約有7千至8千名非法移民入境。周日（17日）上午7時半多名難民，在危地馬拉和洪都拉斯兩國邊境城市奇基穆拉（Chiquimula），嘗試衝破危地馬拉警方防線過境。危地馬拉警察和軍隊共出動450人，以催淚彈、防暴盾牌及警棍制止，結果沒有難民成功越境。

中美洲移民大軍奔美國 料拜登放寬移民（多圖） 【下一頁】

雙方衝突期間多人受傷，《路透社》引述目擊者報道，近半難民需撤離到附近山上。有手抱嬰兒的父親表示，危地馬拉警察對他們釋放催淚彈。該批非法移民主要是洪都拉斯人，大部分希望到美國改善生活。有頭部受傷的難民指，自己在洪都拉斯已經一無所有。

中美洲移民大軍與危地馬拉警方發生衝突

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危地馬拉總統辦公室強調，不會接受大型非法移民行為。不止危地馬拉，移民大軍必經之地的下一站墨西哥，當地警方據報亦正準備在南部邊境阻止他們入境。

拜登就任首日擬簽署多項行政命令 逆轉特朗普政策 【下一頁】

拜登團隊近日減低移民大軍期望，建議民眾不應冒險。官員表示改變過去4年的政策需時，不應相信美國邊境短時間內對所有人開放的謊言。

責任編輯：李俊儀

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