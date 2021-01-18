【AFF】史美倫：中概股持續回流　香港生科、科網生態達臨界點

▲ 史美倫認為，香港未來將繼續扮演連接東西的角色

港交所 （00388） 主席史美倫表示，港交所去年受惠於為中概股回流香港上市，預期今年新股市場仍將非常豐盛。對於有企業認為美國市場能提供更高估值故赴美上市，史美倫認為，香港在科網及生物科技漸見「Critical Mass（臨界量）」，相關投資者、分析員已形成生態圈，對中概股回港估值有直接受益。史美倫又指，曾有美國矽谷企業向她表示，香港已為納斯達克的另一關鍵上市地選項。

史美倫稱，內地經濟有望成為全球疫情後增長的動力，香港連接中國與亞洲、世界的角色愈來愈重要，又指疫情加快全球應用科技，包括生物科技、科網行業等，並指去年港股IPO 約6成集資額來自新經濟公司。

史美倫指，每當中國加快開放金融市場，香港都會受益，由國企及國有內銀來港上市，到互聯互通機制等，香港都扮演重要角色並從中受惠。她又期望互聯互通機制可進一步擴闊至ETF及掉期產品等。

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中美關係緊張，香港身處其中難免受影響。史美倫認為，香港要保持透明度、法治、公平制度等過去令香港脫穎而出的核心競爭力，同時亦要擁抱轉變，以鞏固地位。

不過，她指香港市場要更多元化，提供更多產品予投資者選擇，以改變現時股票主導的情況。

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編輯：謝智聰