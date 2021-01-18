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【新冠疫苗】印度近450人出現副作用 1人接種後死亡

環球社會熱點 18:01 2021/01/18

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印度當局指，近450人接種新冠疫苗後出現副作用，其中一人更於接種後死亡。

全球多國展開新冠疫苗大規模接種，多地出現民眾接種新冠疫苗後，有嚴重過敏等副作用的個案。印度周末開始為民眾接種新冠疫苗，約22.4萬人已接種首劑新冠疫苗。印度當局指，近450人接種新冠疫苗後出現副作用，其中一人更於接種後死亡。

【輝瑞疫苗】以色列逾兩成人口已接種 13人接種後面癱 【下一頁】

印度早前緊急批准使用兩款疫苗，包括牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）研發、印度當地生産的Covishield疫苗，以及印度巴拉特生物技術公司研發的Covaxin疫苗。

印度上周六（16日）於六個邦展開新冠疫苗接種，包括安得拉邦（Andhra）、阿魯納恰爾邦（Arunachal）、卡納塔克邦（Karnataka）、喀拉拉邦（Kerala）、曼尼普爾邦（Manipur）及泰米爾納德邦（Tamil Nadu）。

印度政府設3,000個疫苗接種點，每個接種點可容納100人。印度累計已為約22.4萬人接種疫苗，首日有20.7萬人接種，而周日（18日）有1.7萬人接種。

【輝瑞疫苗】挪威增至29名長者接種後死亡 均為嚴重病患者 【下一頁】 

當局指，接種民眾當中有447人出現副作用，包括疼痛、輕微腫脹、輕微發燒及嘔吐。3人需入院治療，其中2人一日後已出院。印度媒體指，一名46歲男醫護人員接種Covishield疫苗後出現呼吸困難、胸口痛等症狀，其後證實不治。印度當局指仍在調查這名男子的死因，但稱男子接種疫苗後仍夜更當值，認為他的死與接種疫苗無關。

印度政府計劃於今年7月前，為3,000萬名醫護人員、市政職員、清潔工人優先接種疫苗，其後再為2.7億人接種。印度政府指該國首日的接種數字，與各國首日數字相比為全球最高，超越美國、英國及法國等西方國家。

責任編輯：鄭錦玲

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