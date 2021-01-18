  • 15°C
香港時間 : 2021118日 (一) 19:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Whatsapp與Signal同樣出自他手 1個原因離開 投資5000萬美元創Signal

環球政經 18:19 2021/01/18

分享：

最近大熱的通訊軟件Signal因為Whatsapp的新政策被傳危及用戶個人私隱，因此用戶人數創新高。不過，Whatsapp與Signal這對死對頭原來「系出同門」，出自同一人手筆？

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Signal因伺服器負荷過大而故障 現時服務已恢復正常：【下一頁

Whatsapp由Moxie Marlinspike與Brian Acton於2008年共同創立，但Brian Acton在2014年公司被Facebook收購的3年後（2017年）就決定毅然離開，其後創辦了自己的非侔利組織。

Signal「爆紅」股民大手入市 「買錯」撞名公司Signal Advance:【下一頁

Brian Acton離開的原因主要是想堅持做生意的座右銘。他在經營Whatsapp 時曾經提及過，「沒廣告、沒遊戲、沒花招」。不過，在Facebook接手Whatsapp之後一切都不如當初，更引入大量廣告，Brian Acton亦因此離開。Brian Acton在離開Whatsapp後曾直言，他在Whatsapp貢獻了8年時間，但他決定打開人生下一章，因此會創立一個非營利機構，專注在非營利、科技、溝通傳播上。

Brian Acton在2018年投資了5000萬美元在Open Whisper Systems的Signal Foundation，他更同時擔任了主席行主席,而另一Signal創辦人Moxie Marlinspike曾研發一個名為RedPhone的加密語音呼叫及TextSecure加密簡訊程式。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：翁嘉陽

Signal 收購 Facebook WhatsApp

上一篇文章

【資產管理】新鴻基達成1.5億美元種子資金合作計劃 進軍另類投資業務

下一篇文章

【King談樓市】King Sir：疫苗倘見效　樓市今年第四季回升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」
【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估
【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估