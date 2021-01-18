Whatsapp與Signal同樣出自他手 1個原因離開 投資5000萬美元創Signal

最近大熱的通訊軟件Signal因為Whatsapp的新政策被傳危及用戶個人私隱，因此用戶人數創新高。不過，Whatsapp與Signal這對死對頭原來「系出同門」，出自同一人手筆？

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Signal因伺服器負荷過大而故障 現時服務已恢復正常：【下一頁】

Whatsapp由Moxie Marlinspike與Brian Acton於2008年共同創立，但Brian Acton在2014年公司被Facebook收購的3年後（2017年）就決定毅然離開，其後創辦了自己的非侔利組織。

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Brian Acton離開的原因主要是想堅持做生意的座右銘。他在經營Whatsapp 時曾經提及過，「沒廣告、沒遊戲、沒花招」。不過，在Facebook接手Whatsapp之後一切都不如當初，更引入大量廣告，Brian Acton亦因此離開。Brian Acton在離開Whatsapp後曾直言，他在Whatsapp貢獻了8年時間，但他決定打開人生下一章，因此會創立一個非營利機構，專注在非營利、科技、溝通傳播上。

Brian Acton在2018年投資了5000萬美元在Open Whisper Systems的Signal Foundation，他更同時擔任了主席行主席,而另一Signal創辦人Moxie Marlinspike曾研發一個名為RedPhone的加密語音呼叫及TextSecure加密簡訊程式。

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責任編輯：翁嘉陽