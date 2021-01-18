【King談樓市】King Sir：疫苗倘見效　樓市今年第四季回升

本專欄今年第一次同讀者見面，首先祝大家在新一年事事順利，健健康康。回顧2020年樓市可謂有波幅，冇升幅。前年社會事件已令本港經濟元氣大傷，之後再多個新冠病毒，經濟創有史以來最大跌幅，失業率亦大幅攀升。大家都以為樓市起碼會跌返一兩成先啱數，甚至有分析員估計最壞情況跌四成，點知個市「硬過碌蔗」，全年埋單計數打個和，樓市上年就大難不死，今年會不會必有後福呢？

主宰着今年樓市有兩大因素－疫情發展及美國經濟政策。早前港府公佈首批疫苗將於2月份供市民注射，年底前可望全民接種，即是說疫情有機會在第三四季受控。如港府能把關得宜將加快中港兩地通關，零售、餐飲、酒店、娛樂及旅遊行業的經營環境將大為改善，香港經濟將有機會重拾正軌，但唯一擔心是疫苗的有效性有多大多久。至於疫苗能否應付各國出現的新變種病毒，現在還未有數據支持，這將令香港以至全球經濟復甦時間出現很大變數。

至於美國疫情方面，確診人數已突破2,000萬宗，相等於每15個美國人就有一人中招，總有一個在你左近。死亡人數超過35萬，這個數字比美國近年多場戰爭的死亡人數加起來還要多很多，因此新任總統拜登（Joe Biden）首要任務必定是控制疫情。現時美國超過100萬市民已接種疫苗，但問題是最終全國有多少人會接種呢？如果特朗普（Donald Trump）的支持者及擔心有副作用的市民不打或延遲接種的話，美國經濟復甦的進度將減慢。

拜登另外一個迫切任務是振興經濟，估計他上任後不久將推出新一輪的救市方案，最直接的方法當然是派錢，新一輪的QE將很快又會推出，資金氾濫自然令利息繼續低企，這將有利資產價格上升。

總括而言，如果全港市民能預期接種、疫苗又能發揮其效用的話，筆者估計由今天起至農曆年前樓價將下跌1至2%，過年後至第二季尾、第三季頭將窄幅上落，第三季後至第四季樓市將會有明顯回升。當然，如果政府繼續把關不力，又或者支疫苗不是好掂的話，不用多說，你都估到個市會點！

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