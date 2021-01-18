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【資產管理】新鴻基達成1.5億美元種子資金合作計劃 進軍另類投資業務

股樓投資 18:20 2021/01/18

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新鴻基公司（0086）宣佈與 East Point Asset Management 達成1.5億美元的種子投資計劃。East Point Asset Management 是新成立的另類資產管理公司，其香港團隊曾在新鴻基負責管理內部資金，現在原公司營運總監 James Piachaud及四名分析師已調任至East Point Asset Management獨立運作，尋求提供較佳的風險調整及絕對回報。

新鴻基指，今次達成種子資金合作計劃，是為了擴大其外部的合作夥伴關係，在平台發展的過程中加入種子資金和提供加速資本。新鴻基公司集團執行主席李成煌指，新鴻基基金管理的合作方式著重於吸納出色的投資團隊，並幫助這些精品投資公司在保持獨立性的同時，利用資本加速發展。

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撰文 : 林展鋒

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