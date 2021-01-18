【Miffy】Miffy疑似被抄襲？　廣州美術家創作「鴨兔」被指Miffy換上鴨嘴

▲ 網民發現鴨兔（圖右）的形象與Miffy（圖左）極為相似。（網上圖片）

Miffy疑似被抄襲？內地媒體《紅星新聞》報道，廣州美術學院教授馮峰近期舉辦《鴨兔元旦》展覽，被網民發現鴨兔的形象與Miffy極為相似，像是把Miffy的嘴換成了鴨子的嘴，引起網民熱烈討論。

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網民發現，兩者的形象均由單一線條和顏色構成，連場景、擺設也相似，如鴨兔坐在梳化上織毛衣的動作與Miffy相似，只是部分地方轉換了顏色。有網民直言：「給米菲兔（Miffy）加鴨嘴巴就當做自己的作品了？」亦有網民質疑「這到底是藝術解構還是抄襲呢？」

該報道引述馮峰的解釋，他表示，對鴨兔已持續研究了30多年，不認同這是抄襲，又指所有的公共符號尤其是商業的公共符號，都是藝術家創作的「詞語」。

Miffy是荷蘭知名插畫家Dick Bruna 50年代的作品，Miffy官方微博僅表示，近期收到了許多網民對於某展覽的詢問，感謝支持和關心。

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責任編輯：朱悅瀅