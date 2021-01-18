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【大行報告】微盟管理層對業務增長前景具信心 券商升目標價最高24.1元

股樓投資 17:28 2021/01/18

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SaaS股（軟體即服務）微盟集團（02013）今日股價造好，該股今早破頂升至20.9元，及後一度轉跌，至午後恢復升勢，最終收升1.22%，報20.7元，成交10.16億元。該股繼續獲券商唱好，當中瑞信、美銀引述集團管理層對業務增長前景有信心，並分別上調目標價至24.1元及23元；大摩亦將目標價上調至24元。

各券商對微盟的最新評級及目標價一覽：

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瑞信發表報告稱，由於微盟集團管理層透露多項業務增長前景，包括直接面向消費者的電商業務、智慧零售業務以及雲業務等方面，該行預期集團去年度的SaaS業務按年增長大約40%，至2021及2022年度的增速亦將超過40%。因此，該行上調集團2020至2022年度每股盈測分別4%、2%及1%。

美銀表示，管理層對業務長線增長前景具信心，公司已制定未來三至五年的發展策略重點，當中包括進入高端市場、生態系統發展，以及擴張海外市場等多方面。該行將集團2022至2024年度盈利預測上調1.3%至3.5%。

延伸閱讀 【大行報告】券商看好特步國際銷售回暖 滙豐研究升目標價至4.4元【下一頁

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大摩則稱，微盟計劃滿足10萬家零售商的數字轉型需求，其年銷售額超過2000萬元人民幣，而智慧零售將保持百分百的增長，並提高大客戶收入貢獻率，至2021年升至30%，及至2025年升至50%；同時亦計劃通過流量、開發者生態和投資，來建立B2B服務的護城河。該行又指，公司擬繼續擴大與更多流量平台的合作，建設開放技術的中間層，輸出PaaS（平台即服務）能力，並擬透過併購或行業投資基金尋求豐富產品的機會。
 

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記者：溫藹紅

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