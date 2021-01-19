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【恒大股價】恒大提前償還183億元債券　股價升逾一成

當炒股 10:27 2021/01/19

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恒大斥資183.52億港元，提前償還2023年到期可換股債券。

恒大 （03333） 於2018年1月31日發行2023年到期180億港元、4.25%可換股債券，公司於去年12月斥資18.07億港元購回部分可換股債券及支付相應利息。恒大最新宣佈，已安排165.45億港元自有資金，將於2021年2月10日提前償還2023年到期的161億港元可換股債券本金及利息，贖回的可換股債券將被註銷。

恒大股價今日再升逾一成，最新報16.48元，盤中高見16.58元，成交額3.05億元，最新市值達2181億元。另外，恒大物業 （06666） 再創新高，今日再升7%，最新報16.58元。

恒大物業提出目標，在管面積每月增3000萬平方米，刺激股價急升，詳情請按【下一頁】

恒大表示，公司短期內安排183.52億港元自有資金提前還本付息，充分體現公司的現金實力和穩健的財務管理能力。公司對完成2021年有息負債下降1500億人民幣的目標充滿信心。

內地去年提出「三道紅線」，限制房企負債水平，包括剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於1倍，全踩有恒大 、融創 （01918） 、富力 （02777） 及泰禾等。根據內地媒體統計，去年9月至今，恒大先後4次以自有資金提前償還債務，累積償債超過477億港元。

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編輯：陳健婷

港股 中國恒大（03333） 可換股債券

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