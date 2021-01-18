  • 16°C
香港時間 : 2021118日 (一) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三道紅線】恒大斥資183億提前償還2023年到期債券 對年降1500億負債「充滿信心」

當炒股 17:26 2021/01/18

分享：

恒大 （03333） 於2018年1月31日發行2023年到期180億港元、4.25%可換股債券，公司於去年12月斥資18.07億港元購回部分可換股債券及支付相應利息。恒大最新宣佈，已安排165.45億港元自有資金，將於2021年2月10日提前償還2023年到期的161億港元可換股債券本金及利息，贖回的可換股債券將被註銷。

恒大今日收報14.92元，升3.9%，成交2.8億元，最新市值1,975億元。

恒大物業提出目標，在管面積每月增3000萬平方米，刺激股價急升，詳情請按【下一頁】

恒大表示，公司短期內安排183.52億港元自有資金提前還本付息，充分體現公司的現金實力和穩健的財務管理能力。公司對完成2021年有息負債下降1500億人民幣的目標充滿信心。

內地去年提出「三道紅線」，限制房企負債水平，包括剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於1倍，全踩有恒大 、融創 （01918） 、富力 （02777） 及泰禾等。根據內地媒體統計，去年9月至今，恒大先後4次以自有資金提前償還債務，累積償債超過477億港元。

相關文章：

【恒大汽車】官媒質疑造車目標　恒大曝光電池研發團隊、恒馳1啟動路跑反駁（附影片）

【恒大財困】山東高速50億沽恒大地產股權 深圳國資委接貨

編輯：陳健婷

港股 中國恒大（03333） 可換股債券

上一篇文章

【恒指夜期】恒生指數升288點、港交所升半成創新高 恒指夜期微跌（不斷更新）

下一篇文章

【HKTVmall】本港確診人數再破百　港視股價突飈一成再創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值提升至最少5400億　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值提升至最少5400億　
【郵儲行】中國巴菲特李錄掃郵儲行　1個月賺10億
【郵儲行】中國巴菲特李錄掃郵儲行　1個月賺10億
【名人豪車】馬化騰、雷軍、劉強東都是蔚來車主　擁限量版EP9超級跑車
【名人豪車】馬化騰、雷軍、劉強東都是蔚來車主　擁限量版EP9超級跑車
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展暫錄261億超購268倍
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展暫錄261億超購268倍
【電動車】廣汽遭中科院院士質疑後挫8%　廣汽澄清「1000公里」、「8分鐘快充」屬兩種電池
【電動車】廣汽遭中科院院士質疑後挫8%　廣汽澄清「1000公里」、「8分鐘快充」屬兩種電池
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股