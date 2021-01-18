【ET講股通】梁耀康：SaaS股大爆發　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日升288點，收報28862點。大市總成交2,243億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股早市一度偏軟，卻以高位報收，主因內地公布去年第四季及全年GDP增長，均勝預期。除了港股外，A股亦造好，上證指數逼近3600關。

北水追捧二綫SaaS股

技術走勢上，恒指料續窄幅偏好，且看能否突破29000關。騰訊 （00700） 升1.9%續破頂，美團 （03690） 升5.7%逼近新高，計及港交所 （00388） ，三者已貢獻恒指逾200點。

市場另一焦點是SaaS股，主要受惠北水持續湧港。金蝶 （00268） 發盈警，惟股價反大升13.9%，主因雲業務維持強勁增長，新發展模式獲市場受落。金山軟件 （03888） 升6%，樂享互動 （06988） 升8.1%，明源雲 （00909） 升4.9%。

惟需留意，此類二綫股波幅較大，宜嚴控注碼。

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