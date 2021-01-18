【2021展望】瑞信：中國基礎材料行業下半年回復正常　看好水泥股、煤炭股

▲ 瑞信稱水泥股及煤炭股將於上半年反彈，鋼鐵股持續受壓。

瑞信發展望2021年中國基礎材料行業報告，認為今年中國基礎材料板塊呈現V型反彈，將於下半年回復至正常水平。該行指出，上半年政府維持積極的政策，料建築活動將具彈性，意味水泥及鋼材需求回升，雖然煤炭價格上漲出乎市場意料，惟市場對該行業仍看法悲觀。瑞信看好水泥及煤炭股，稱多隻相關股份股價將會反彈，惟對鋼鐵股份維持中性，降相關股份評級。

水泥行業仍將穩健 水泥股上半年反彈

瑞信表示，在需求強勁及生產有序的前提下，水泥行業在上半年保持良好態勢，預測今年水泥需求按年增長1.3%，產能按年增加1.4%，整個行業保持穩健。由於水泥股在過去年平均下跌約20%，受降級壓力影響，預計水泥股在上半年會反彈。惟需注意，看到下半年行業因建築活動放緩、流動性減弱及內地房地產行業政策續收緊，該行業有下行壓力。

該行予海螺水泥 （00914） 目標價看66元，華潤水泥 （01313） 目標價12.5元，均維持「跑贏大市」評級。

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煤炭價格上漲超市場預期 惟市場對煤炭行業仍看法悲觀

瑞信指出，煤炭價格上升出乎市場意料之外，但對該行業看法依然悲觀，因為傳統觀點往往低估煤炭行業的需求，高估其供應。截至今年1月初，煤炭價格從2020年4月的450元人民幣每噸，升至910元人民幣，按年升1倍。

該行預計，至2021年，中國煤炭供應將按年增加2.1%至80公噸，需求按年增加1.7%至41億噸。不過，進煤炭將減少34公噸至270公噸。因此，料平均煤炭價格將按年微跌2.6%至635元人民幣。意味未來6個月至12個月煤炭公司盈利良好。

瑞信予中國神華 （01088） 目標價20元，兗州煤業 （01171） 目標價升至8元，維持「跑贏」評級。

鋼鐵廠利潤見頂 因受累於鋼鐵價格上揚

該行預計，2021至2022年，中國鋼鐵廠將會繼續受壓於鐵礦石價格上升，預計今年鐵礦石價格介乎125至150美元每噸，2022年輕微下降為110至130美元每噸。因此預計中國鋼鐵廠的平均現金利潤介乎50至650元人民幣每噸。

今年汽車行業大爆發，瑞信認為，在整車端需求強勁帶動下，CRC產品（冷軋卷板）的利潤提升。

瑞信維持鞍鋼 （00347） 目標價2.3元，馬鞍山鋼鐵 （00323） 目標價為1.9元，評級均降至「跑輸大市」。

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編輯：陳華