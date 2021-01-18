【中國經濟】研究：出口商宜轉型攻內銷　料雙循環帶動消費增12%

馮氏集團利豐研究中心公布最新報告，看好中國今年經濟。該中心副總裁錢慧敏預計，今年中國GDP可錄8%至9%增長，消費額甚至可達到12%增長。

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據馮氏集團利豐研究中心公布的《2021 年中國商業十大熱點報告》，中國經濟已從疫情復甦過來，今年的焦點落於直播銷售、夜經濟及雙循環等。錢又特別提到，十四五規劃著重內外貿一體化，多方面支持出口商轉型至內銷市場，例如認證標準、資金支持等。而且政府又鼓勵電商配合相關政策，她建議出口商宜借助電商發展內銷。

雖然近日河北疫情反彈，但錢慧敏有信心疫情可受到控制，加上社交電商已於去年錄得爆炸性增長，企業快速適應，已過度至新常態。

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她又相信內外貿一體化配合RCEP，將有助加強經濟發展的信心。貿易規則鬆綁，生產商既可設立海外倉庫，又可促進形成區域性供應鏈。而中國消費者亦可更容易購買進口商品，帶動消費升級。

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記者：葉泳珊