【新冠疫苗】英國約380萬人接種疫苗　英格蘭本周起擴大接種計劃

作為全球第一個展開大規模新冠疫苗接種計劃的國家，英國至今已有380萬人接種第一劑疫苗，均為優先群組人口。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，超過一半年齡在80歲或以上的長者已經完成第一劑疫苗接種。

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在新冠重災區英格蘭，當局會在本周開始為優先群組第四級，即時70歲或以上的長者及身體極度虛弱人士展開疫苗接種。頭三級分別是安老院長者和護理人員、前線醫護人員和80歲以上長者及75歲以上長者。預計第三及第四級優先群組總人口將有500萬人。

▲ 所有80歲以上的人已完成第一劑接種

▲ 有教堂被徵用作新的注射中心

▲ 在接種中心外排隊的人潮

▲ 衛生大臣夏國賢

▲ 首相約翰遜

英國首相約翰遜（Boris Johnson）形容擴大接種對象對全國疫苗接種計劃來說是一個「重要的里程碑」，而英格蘭亦會增設10個大型疫苗接種中心配合計劃，包括徵用教堂、欖球場及美食廣場作為新設的接種中心。

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英格蘭當局表示，目標是在2月中前完成優先群組頭四級的接種，然後再為其他五個群組展開更大規模的接種，包括50歲或以上及16至64歲的長期病患人士。

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