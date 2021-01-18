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【新冠疫苗】英國約380萬人接種疫苗　英格蘭本周起擴大接種計劃

環球政經 20:15 2021/01/18

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作為全球第一個展開大規模新冠疫苗接種計劃的國家，英國至今已有380萬人接種第一劑疫苗，均為優先群組人口。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，超過一半年齡在80歲或以上的長者已經完成第一劑疫苗接種。

英國變種病毒再擴散　比利時護老院逾100人中招 【下一頁

在新冠重災區英格蘭，當局會在本周開始為優先群組第四級，即時70歲或以上的長者及身體極度虛弱人士展開疫苗接種。頭三級分別是安老院長者和護理人員、前線醫護人員和80歲以上長者及75歲以上長者。預計第三及第四級優先群組總人口將有500萬人。

  • 所有80歲以上的人已完成第一劑接種
  • 有教堂被徵用作新的注射中心
  • 在接種中心外排隊的人潮
  • 衛生大臣夏國賢
  • 首相約翰遜

英國首相約翰遜（Boris Johnson）形容擴大接種對象對全國疫苗接種計劃來說是一個「重要的里程碑」，而英格蘭亦會增設10個大型疫苗接種中心配合計劃，包括徵用教堂、欖球場及美食廣場作為新設的接種中心。

【新冠肺炎】18日起所有抵達英國旅客　須持陰性證明及接受隔離 【下一頁

英格蘭當局表示，目標是在2月中前完成優先群組頭四級的接種，然後再為其他五個群組展開更大規模的接種，包括50歲或以上及16至64歲的長期病患人士。

 

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撰文 : 張健兒

護理 人口 約翰遜 英國 英格蘭 疫苗 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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