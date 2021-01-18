【摩笛吹奏】騰訊股價又破頂 大摩預測第4季賺374億 上調目標價1成至720元

摩根士丹利發表報告，預期第四季非通用會計準則經營利潤374億元人民幣，按季跌2%，略低於市場預期，但看到新遊戲發行勢頭健康，故將其目價由650港元上調至720元，評級維持「增持」。

騰訊股價今日（18日）再創歷史新高，最高見667.5元，收報657元，升1.9%，成交額220億元。

大摩預期，騰訊去年第四季收入1,292億元人民幣，同比增長22%或按季增3%，較市場預期低2%，以反映公司手機游戲及金融科技業務正常化。以非通用會計準則計算的營運溢利，則取得374億元人民幣，同比增長23%或按季跌2%，較市場預期為低。

券商對騰訊最新評級及目標價：

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另外，該行預計，騰訊上季增值服務收入將取得661億元人民幣，同比增長26%。當中，手機游戲同比增39%，較去年首九個月的同比增60%情況正常，反映出自Supercell在2019年度第四季合並後所帶來的艱難業績，以及和遞延收入減少。

報告指，看到騰訊新遊戲發行的健康勢頭，例如《天涯明月刀》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》及《決勝時刻：Mobile》等，對公司原有遊戲蠶食程度有限。雖然時間表仍不確定，但《地下城與勇士》手游的測試服務器最近重新開放，及Android渠道中較低收入份額的游戲的潛在毛利率利好因素，均為騰訊提供較佳可持續增長前景。

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記者：李兆明