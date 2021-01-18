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【支援中小企】Mastercard設中小企專題網站　可獲商業軟件、數碼服務折扣（附連結）

商業 17:10 2021/01/18

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為協助中小企從疫情中復甦，Mastercard增設專題網站「Digital Acceleration for Small Businesses」 ，提供有關進行數碼轉型的資訊。

【米芝蓮2021】米芝蓮必比登7間餐廳新入選　阿元來了、八寶清湯腩、鳳城上榜（附名單）

Mastercard 在其亞太區市場的大部分網站中增設了專題網站「Digital Acceleration for Small Businesses」。該一站式網站為用家提供各種資源，當中涵蓋數碼轉型指南、電子課程、Mastercard 為中小企提供的產品及服務資訊、對網絡安全的觀點，以及減低網絡安全漏洞的工具。

【新冠肺炎】「缺櫃潮」料持續至4月　船運成本上漲3倍　供應鏈挑戰能否解決？

【香港出口】11月出口貨量升6.2%　輸往台灣貨量升16.7%

Mastercard 與網站開發平台 Wix 及擁有超過 6,000 萬用戶的雲端方案供應商 Zoho 合作，為中小企提供更多資源。無論是計劃開設網上商店，還是在建立網上開支管理、會計平台時選擇合適的網站域名，這些合作夥伴均會為中小企提供不同主題的網上指南和文章供參考。此外，中小企亦可以從網站中獲取有關商業軟件方案、電子商務平台和數碼營銷服務的折扣優惠。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：葉泳珊

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