【支援中小企】Mastercard設中小企專題網站　可獲商業軟件、數碼服務折扣（附連結）

為協助中小企從疫情中復甦，Mastercard增設專題網站「Digital Acceleration for Small Businesses」 ，提供有關進行數碼轉型的資訊。

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Mastercard 在其亞太區市場的大部分網站中增設了專題網站「Digital Acceleration for Small Businesses」。該一站式網站為用家提供各種資源，當中涵蓋數碼轉型指南、電子課程、Mastercard 為中小企提供的產品及服務資訊、對網絡安全的觀點，以及減低網絡安全漏洞的工具。

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Mastercard 與網站開發平台 Wix 及擁有超過 6,000 萬用戶的雲端方案供應商 Zoho 合作，為中小企提供更多資源。無論是計劃開設網上商店，還是在建立網上開支管理、會計平台時選擇合適的網站域名，這些合作夥伴均會為中小企提供不同主題的網上指南和文章供參考。此外，中小企亦可以從網站中獲取有關商業軟件方案、電子商務平台和數碼營銷服務的折扣優惠。

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責任編輯：葉泳珊