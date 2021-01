【美國疫情】拜登指上任百日可打1億疫苗 福西稱可行

拜登將於周三(20日)舉行美國總統就職典禮,拜登上台後的首要任務為抗疫及重建經濟。拜登承諾上任100日内可為民眾接種1億劑新冠疫苗,外界關注拜登的新冠疫苗接種計劃可行性。但華府傳染病專家福西力撐拜登的計劃,指美國於拜登上台100日内打1億劑新冠疫苗的計劃絕對可行。

拜登(Joe Biden)早前揚言,目標是上台100日可為民眾接種1億劑疫苗。拜登稱將建立數以千計的疫苗接種中心,亦計劃透過各間藥房提供疫苗接種服務。

福西(Anthony Fauci)周日(17日)接受美國全國廣播公司(NBC)採訪時表示:

我可以告訴你,在(拜登上台)100天内接種1億劑(疫苗)是絕對可行的事。

(I can tell you one thing that’s clear is that the issue of getting 100m doses in the first 100 days, is absolutely a doable thing.)