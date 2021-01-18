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【美國疫情】拜登指上任百日可打1億疫苗 福西稱可行

環球社會熱點 16:50 2021/01/18

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華府傳染病專家福西力撐拜登，指美國於拜登上台100日内打1億劑新冠疫苗的計劃絕對可行。

拜登將於周三（20日）舉行美國總統就職典禮，拜登上台後的首要任務為抗疫及重建經濟。拜登承諾上任100日内可為民眾接種1億劑新冠疫苗，外界關注拜登的新冠疫苗接種計劃可行性。但華府傳染病專家福西力撐拜登的計劃，指美國於拜登上台100日内打1億劑新冠疫苗的計劃絕對可行。

【美國疫情】拜登豪言上任百日可打1億疫苗 如何做得到？【下一頁】

【新冠疫苗】英國擴大範圍 本周起為70歲以上長者接種 【下一頁】

拜登（Joe Biden）早前揚言，目標是上台100日可為民眾接種1億劑疫苗。拜登稱將建立數以千計的疫苗接種中心，亦計劃透過各間藥房提供疫苗接種服務。

福西（Anthony Fauci）周日（17日）接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時表示：

我可以告訴你，在（拜登上台）100天内接種1億劑（疫苗）是絕對可行的事。

（I can tell you one thing that’s clear is that the issue of getting 100m doses in the first 100 days, is absolutely a doable thing.）

福西建議拜登上台後應該或援引《國防生產法》（Defense Production Act），以獲取更多新冠疫苗及新冠病毒檢測工具，料可達到拜登的目標。

【輝瑞疫苗】挪威增至29名長者接種後死亡 均為嚴重病患者 【下一頁】

美國目前已批准輝瑞（Pfizer）及Moderna研發的兩款新冠疫苗，福西指出美國食品及藥物管理局（FDA），料可於數周内審批阿斯利康（AstraZeneca）與強生（Johnson and Johnson）研發的兩款新冠疫苗。

拜登過渡團隊發言人、白宮通訊總監提名人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）表示，拜登提出的1.9萬億美元經濟刺激及抗疫方案，獲得兩黨同時支持。她表示美國有數百萬人正失業，每日有成千上萬的人死於新冠肺炎，方案有助民眾即時獲得救濟。

責任編輯：鄭錦玲

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