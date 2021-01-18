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【教育在綫@iM網欄】從產地到餐桌　瞭解生態 學會惜福感恩

名人薈萃 16:44 2021/01/18

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適逢現時是士多啤梨和蘿蔔當造的季節，昨大夥兒踏進郊區，一嘗親手摘新鮮蔬果的滋味。當赤腳踩進田裡拔蘿蔔的時候，有個小女孩一腳踩進田裡就站著不動，接著開始大哭，旁邊的父母嚇得連忙關心：「是不是踩到什麼了？」女孩收拾情緒後回答：「好污糟又有蟲喔！」

泥土田裡有很多生命，這樣的泥土究竟是乾淨還是骯髒？年近歲晚，又有多少人購買當造又廉價的蘿蔔，為農歷新年做準備？香港也有自己培育、生產的蘿蔔嗎？聽說不施農藥或化肥的有機蘿蔔，吃起來不只有水分和甜味，還有十足的果味。

現在小朋友大多在都市中成長，很少有機會擁抱大自然，甚至對食材、生態欠缺瞭解，更少了一份親近。如父母能營造適當的教育環境，例如實際造訪農村，走進農田，就能多了解食材生長的環境與背景，透過觸摸農作物來拉近與農田的距離，體驗大自然帶來的感動，也更清楚生態的重要；或採買食材時帶他們認識食物、烹調時邀請孩子一同參與，不僅能讓他們珍惜食物與生態，也能增進親子關係。

近年，香港小社區亦各自按本土需要，發展出不同形式的社區支援型農業。各小農負責人不只自種自食，同時也開放市民大眾參與學習體驗活動。隨著四季的更迭變化，讓大小朋友插秧、割稻、摘蘿蔔、蕃茄或其他蔬菜、動手做食物等等。在熱鬧的活動背後，小農負責人不時透過分享農夫故事讓大家了解健康的土地、食物與人的關係；從怎麼吃、怎麼種，到怎麼生活，都貫穿連結在一起，助父母在家庭生活中落實飲食教育。有位曾參與體驗活動的媽媽分享：「以前每天追著小兒吃飯，但當他體會種稻收割的辛苦後，居然乖乖坐在餐桌前把飯吃得乾乾淨淨。」透過親身體驗，了解農夫用心耕種食物的辛苦，就會更珍惜食物，看見的不只是農作物價錢，而是價值。

在過去20年來，「飲食教育」已經成為全球趨勢。在美國，從1995年起興起「食用校園計畫」，在學校設立菜園，帶領學生種植作物，也將田園變成傳遞知識教室。日本2005年訂定「食育基本法」，成為全球首個食育立法國家。這不僅保留日本飲食傳統，更培育其國民具備正確的飲食知識、選擇食物的能力，實踐健全的飲食生活。近年來，香港也興起採用本土食材、食農教育的風潮，但在沒有主責單位的前提下，政府和民間、學校等各自推動「飲食教育」，主要提倡均衡飲食或和食物安全，而其實踐場域限縮在「學校教育」層次。如何像日本或歐美國家，透過教育單位以至全國運動的形式，向學童教授營養學、食物安全、傳統飲食文化、環保及感恩教育等一系列與食物有關的課題，以配合地區長遠的發展，相信各界都還在探尋嘗試中。

作者_陳凱茵簡介：

蘇格拉底曾說：「教育不是灌輸，而是點燃火焰。」面對不可測的未來，教育也應與時俱進。學友社關心未來教育的創新與轉型，探討未來教育為開端，為本地教育點燃創新火種，為新世代找到新未來。

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