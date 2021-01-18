【蘋果新機】傳今年蘋果將推出iPhone 12s　指紋辨識有望回歸

▲ 近期有消息指，蘋果今年推出的新機可能不會採用iPhone 13的名字，而是改用iPhone 12s。

蘋果（Apple）自從去年發表iPhone 12系列手機後，已經吸引不少消費者入手。不過，坊間仍然還是對下一代iPhone抱有期望，近期有消息指，蘋果今年推出的新機可能不會採用iPhone 13的名字，而是改用iPhone 12s，暗示今年新一代iPhone相比iPhone 12來說，升級幅度可能不算高。

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綜合外國網站報道，有消息人士指，Apple可能會將下一代iPhone命名為iPhone 12s，而非iPhone 13。過往，Apple就曾經延續一年推出數字命名款式，隔年推出「S」系列的做法，例如iPhone 4s、iPhone 5s和iPhone 6s等。直至iPhone XS系列後，iPhone就再沒有使用「S」系列命名。原來今次用回經典命名的原因是與西方迷信有關，西方國家將「13」視為不祥的象徵。

消息人士指出，Apple將會使用D-ToF（Direct ToF）技術取代現有的 Face ID 組件，由於TrueDepth相機的模組體積相對減少，所以一直備受爭議的M字型「瀏海」螢幕面積將有望縮小。

此外，Apple今年有望採用三星提供的LTPO（Low Temperature Polycrystalline Oxide）螢幕，能讓新機支援更高的螢幕更新率，而且所有型號都將同時支援 Sub-6GHz和mmWave 5G。

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而根據外媒預測，Apple現時正積極研發屏下指紋解鎖技術。天風國際分析師郭明錤亦曾在2019年8月釋出的報告中指出，2021年Apple將會推出同時搭載Face ID與屏下指紋技術的機種。看來同時支援Face ID及屏下指紋辨識技術的iPhone手機系列，將有望在2021年重新推出。

責任編輯：施雯雯