【輪•流轉@iM網欄】小米被列入「制裁股」  博反彈前睇咗呢篇文先

美國國防部上周四(14日)宣布，將小米（01810）等等九間企業列入黑名單之中，美國總統特朗普簽署行政命令，列明美國個人及機構投資者自今年11月11日起，不能再持有名單內的股份，換言之，投資者需要在限期前悉數沽清名單內的相關持股。

小米ADR價格於上周四當晚曾急挫逾1成，收市較本港收市價低超過6%。至上星期五（15日）港股時段，小米低開逾11%，隨後跌幅曾收窄至不足7%，但中午收市前，跌幅再度擴大，午後曾跌逾13%，低位見28.2元，收報29.3元。

近一年，股民對於「制裁股」、「禁投令」已不會感到陌生，面對有如小米一般突如其來被納入名單當中、股價隨即急跌的股份，投資者往往都會問「幾時會跌完？可以博反彈未？」

我們觀察一下，早前兩隻同樣被列入相關名單的股份，股價走勢如何發展。首先有中移動（00941），去年11月13日因消息大裂口低開，由52.65元，反覆回落至今年1月18日的即市底位39元，其後漸見支持並反彈，此跌浪足足維持接近兩個月時間，期間累積跌幅達26%。

中移動股價圖

資料來源：彭博資訊

以上數據為 2021年1月15日下午4時10分 的資料

另一受影響個股中海油(00883)，由去年11月30日開始展開跌勢，由約9.5元水平一直回落至今年1月上旬的6.9元附近，跌勢喘定，其間最大跌幅約27%。

中海油股價圖

資料來源：彭博資訊

以上數據為 2021年1月15日下午4時10分 的資料

以上兩隻受相關政治因素影響的股份，跌浪均持續一個月有多，期間最大累積跌幅接近30%。不過，當然這只可以作為參考，一來因為歷史未必一定會重演，二來小米被列入名單之時，股價走勢跟中移動及中海油甚為不同。

觀察小米的股價走勢，12月初因公司配股，股價曾一度跌至23元水平，但及後迅速回升，並突破配股之的股價水平，而早前小米更持續跑贏ATM，就算其餘幾隻龍頭新經濟股的股價調整，小米仍然強勢，兼屢創新高，至1月5日見35.9元的上市新高水平，其後續於高位整固徘徊，及至上周五因制裁消息而急挫，跌穿30元關口；至於中移動及中海油傳出被制裁的消息之時，兩隻股份的走勢均不是處於明顯的升浪，而當時中移動甚至呈現一浪低於一浪，故小米跟另外兩隻股份的股價走勢甚有分別。

一向都說，政治市是最難估計，亦無路可捉，而事態發展亦非普通人如你或我可以預計。不過，如果見到早前一直強勢的小米如今大跌，開始「心郁郁」想開好倉博反彈，應了解目前仍未可以確定受影響的持股投資者何時會沽出手上的持貨，有沒有其他投資者會趁機買入正股，故難以評估其股價於何時或甚麼水平會有支持。一般會建議投資者宜見到股價跌勢喘定、築好底位才進場撈好倉，屬較「穩陣」的投資部署。加上，拜登宣誓就職美國總統在即，市場有分析亦認為宜觀察短綫整體政策會否有重大改變，以至大市氣氛及市場反應，再重新定下未來投資策略的主軸。

至於博反彈用Call輪還是牛證好呢？由於篇幅所限，下星期再同大家研究。

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作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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