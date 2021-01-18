【育兒精明消費@iM網欄】林家8號人格　如何面對孩子的「抗衡性」

前文提要：【育兒精明消費@iM網欄】如何應材施教？ 認識林家九型人格

「林家九型 — 行動智慧中心」意思是8號、9號、1號是以行動經驗的智慧做主導。他們學習能力的重點，是透過身體行動來接觸事物，從而產生經驗，來明白事理。對於抽象的、空泛的、或者理論化的資訊難以掌握和理解。

凳凳是8號，「行動智慧中心」的他就完全不能空泛的教育他，而他經歷過的，就算是一些很小的事，他也會記得個大概。也因為凳凳媽都會讓小朋友不斷嘗試接觸新的事物，所以凳凳很明顯是同齡小朋友中懂得比較多的、成熟有主見。

「行動智慧中心」傾向以事實和經驗來溝通，感覺就像是分享經驗，他們注重實際事實也很願意分享。所以用理論來和他們溝通，往往會適得其反。

8號的人格特質，是直率、直接、高行動性，充滿力量，抗衡能力強而且簡單果斷。凳凳就是想要什麼、不要什麼，都很直率直接。像給他選一顆糖果，如果他自己選了草莓口味，就算我哄他說香蕉口味蘋果口味也很好吃，他還是會堅持想要草莓的。但如果我問他沒有草莓口味是不是不要糖果了，他就會說「好吧，那我要蘋果吧」。

從小就是不管高興什麼還是哭鬧什麼，都是很直接簡單的原因，可以很容易問清楚，很簡單就能夠明白他。

需要留意的是，8號對力量欺壓特別敏感，會即時展現「行動力」去對抗這種欺壓。記得有一次凳凳反抗我的媽媽的強權，凳凳的行動力爆發，感覺他的在拼命的嚷著「不要不可以」，讓凳凳媽震驚。

也因為8號人格的抗衡性，讓不理解他們或用錯方法的家長們，會誤以為他們很反叛很難教。但原來8號很期待長能為父母愛的中心，他們需要真實的感受到強烈的愛和被重視，之後才會顯露自己最童真的一面。這些都讓8號不易被欺負，亦有保護他人的能力。

凳凳就完全是這樣，在家只要是碰疼了一點點，就要找媽媽我抱抱和親親。在外面就半身成為男子漢大哥哥，有小朋友摔倒就馬上跑去扶人家，為人家疼不疼。

而8號的弱點是缺乏同理心；沒有耐心，容易反覆犯基本錯誤；倔強不易認輸；童真率直易受騙；想成為中心，易有霸道性格；挑戰性反判。

作者_凳凳媽（曹露佳）簡介： 幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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