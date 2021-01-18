【生物科技股】大和：信達生物研發組合價值被認可 調升目標價至110元

▲ 大和唱好信達生物擁有龐大海外市場，研發組合價值逐步被認可，調升目標價至110元。

信達生物 （01801） 本月向中國藥監局提交「達伯舒」治療二線鱗狀非小細胞肺癌、聯合達攸同（貝伐珠單抗注射液）治療一線肝癌兩項新適應症申請。大和認為，進展符合預期，並且兩項新適應症可能會在今年醫保談判前獲批。

大和認為，信達生物在海外市場具龐大潛力，研發組合價值亦逐步得到認可，均可幫助其由生物科技公司向生物製藥公司轉型，將信達的目標價由70元上調至110元，評級「買入」。信達今日收報94.5元，升4.3%，成交11億元。

「達伯舒」（信迪利單抗注射液）在2019年3月獲批上市，最初獲批的適應症為治療霍奇金淋巴瘤，目前「達伯舒」有4個新適應症待批准，大和預期將貢獻信達2021年66%的收入。

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大和同時估算，由於海外PD-1單克隆抗體的價格遠高於中國，2020年市場規模達到300億美元，假設由禮來負責海外商業化的信迪利單抗獲得10%的市場份額，信達獲得15%的銷售權利金，意味在2026年前將為信達帶來30億元人民幣的收入。禮來計劃在今年底前提交新藥申請，料將貢獻信達生物45%的估值。

此外，大和認為信達研發組合中CD47單抗、CTLA-4單抗、PD-1/PD-L1雙特異性抗體潛在的銷售峰值合共可達到500億元人民幣。信達生物正向生物製藥公司轉型，市場亦逐步認可其研發組合的價值。

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編輯：陳健婷