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【教育積木人@iM網欄】Work from Home（WFH）秘笈：以《小寶神功》，調節在家工作的心態

名人薈萃 16:44 2021/01/19

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踏入2021年，原本想構思新一年的目標，誰知教育局又宣佈延長停課時間，作為一位WFH的家長，與很多需在家工作的父母一樣，望穿秋水，只希望能夠「每天定時上班」！

對於很多人來說， WFH可能為自己省減很多交通的時間與金錢，能夠在家完成一直想做未做的事，但對於很多在職父母來說， WFH多半是個惡夢！與一些在職媽媽訴苦水，在家工作是「同一時間做三份兼職」，尤其當你的小朋友仍是幼稚園階段，未能聘請到工人、也沒有長老幫忙，絕對是「生活鐵人賽」！

忙了一個早上：刷牙梳洗、陪食早餐、洗碗、晾衫、買餸、準備午餐。吃過午飯，打開電郵：上司1號希望你盡快完成工作A ，然後上司2號又追問你工作B進度如何，當你的工作列仍有C D E F G未完成，來回覆幾個電郵，一看時鐘，又是陪小朋友上網課的時間，互動一會，該準備晚餐了，然後又是打理家務，陪伴小朋友，好一回春花秋月，等待小朋友睡後，又可以爬回電腦旁，想一想： A至G的工作可以如何安排或交代，繁忙的一天，在遺憾中完結，明天又是一條好漢！生活目標？最好還是「我每天上班，孩子天天有學返」，多卑微的一個願望！當然，心底裏面也希望人人健康，疫情盡快離開！

如果父母心理質素夠正面、上司同事夠體諒，流水賬般的繁忙生活還勉強可以應付，可是某些朋友的上司經常將「薪金調整」掛在口邊，父母為免陷入失業的窘境，更需要堅持一會，深宵加班到天明！

面對生活中突如其來的困難，我們還需找尋一些可行的方法去共同面對。此時此刻，想起兩個字：韌性（Resilience）。韌性是指：面對困難或者逆境時有效的應對和適應。在不少研究中指出，韌性並不是某些天資優越的人才可擁有的特質，反而是跨年齡、跨性別、跨種族地存在於大部份人身上，可以說：那是生物出於「生存的需要」和「自我保護」，在面對環境變化時，所產生的調控和適應反應，是一種出於自我保護的本能。

如果要解釋什麼是「韌性」，最好的大宗師，就是金庸筆下的韋小寶。他出生於妓院，因緣際會攀附到清朝小皇帝身邊，又結交到天地會「反清復明」的義士，同時游刃於七位背景、性格各異的太太群中，可真是「忙得內外不是人」，但仍能思路清晰、進退有度，能處理生活大小事情之餘，更能審視大局為人生作出合理抉擇，總有一招兩式值得我們這些WFH家長認真學習，以下羅列兩點，好讓大家能應對〔WFH抗疫2.0〕的2021年：

（1） 韌性 （Resilience）

韌性是可以累積的。韋小寶的韌性可謂毋庸置疑，心理學家Edith Grotberg 指出：我們是可以透過累積三種資源，促進心理韌性的發展，分別是：自我意識「我是 I am」、自我效能感「我能 I can」及對外在資源的覺察「我擁有 I have」。韋小寶面對自己出身妓院，從沒有覺得人生只有這一條路，反而嘗試不同崗位，勇於改變，不會為自己的角色設限（我是）；此外，他面對生活中的強敵，時而智取、時而使計謀、時而挾天子以令諸侯，時而使出雕蟲小技轉身逃走，他靈活運用自己的技能（我能），永不認輸，總會從自己身上找出發亮點（我是），轉敗為勝，化解危機；更重要的是，韋小寶廣結好友（我擁有），耳聽八方，多角度了解事情，最後總會有好友協助化險為夷。當家長陷於忙亂之際，不防冷靜坐坐廁板，問自己三個問題：(1) 我有哪些性格有助我面對眼前的事？(2) 我可運用自己哪些能力處理問題？(3) 有哪些親人朋友、社會機構可以幫助我解決眼前問題或其他問題？

（2） 彈性處事 (Flexibility) 、目標清晰(Specific Goal)

WFH的生活絕對是「八個蓋掩十個煲」，這時不妨韋小寶上身，想像他周旋於七位太太之中：總之個個也愛，單獨面對面時絕對是全程投入，認真關心，轉過身換上另一位太太，也能立即情話綿綿，絕無半點虛假，這個分一點情，那個分一點義！就像在家工作，向上司1交代123 ，向上司2探討456 ，回個神也跟小朋友玩10分鐘，不期望自己能完完整整做好一件事，只希望交流消息、交代進度、稍稍讓大家知道「幫緊你，幫緊你」，總之，調整自己及大家的共同目標，讓每樣事情也一步步向正確方向發展中。當然，以上方法也只用於應付生活中的煩瑣小事，大事還該更認真處理。韋小寶的最終結局，也是帶着七位太太在荒島生活，自由自在，一家人齊齊整整，有這個清晰的終極目標，自然會找方法抽離於小皇帝的情誼與天地會的仁義之中。WFH家長不妨花十分鐘客觀想想自己今年的目標，以便知道自己該如何分配時間、作出選擇。

《小寶神功》博大精深，也許有助大家在疫情WFH的生活中找到點點樂趣，更重要是在困難中體會到平衡的藝術，讓自己也能在百忙中找到透透氣的一刻。加油，學習《小寶神功》，面對充滿挑戰的2021！

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介

兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！

彭樂謙 Keith Pang

註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。

黎韻賢Mandy Lai

註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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