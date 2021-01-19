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【源‧來自有機@iM網欄】抵擋冬日乾燥爆拆 滋潤雙手要有竅門法寶

名人薈萃 17:03 2021/01/19

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秋冬護膚少不了要護理雙手，尤其今個冬天彷彿特別凍和乾燥，濕度經常徘徊在30%左右，很多朋友都覺得皮膚非常痕癢、乾燥甚至爆拆，手部皮膚是重災區之一。

 

雙手讓我們與周圍世界互動、接觸，也是其中一個最早顯示出我們皮膚衰老跡象的部位！來，看一下你的手背：這可能是你身體上最薄、最脆弱的皮膚，當我們忽略照顧它時，它便無法抵抗衰老的勢力。請注意，手部護理不單單牽涉手掌和手背，還有指甲和指頭的護理啊！

 

當我們護理雙手，其實這不單單是保濕！還包括防止水份流失、滋養皮膚、抗衰老（特別是預防過早衰老）、修復已破損的肌膚、舒緩手部皮膚的疲憊、加強指甲、指頭和手指罅篷的健康等。

想手部皮膚柔滑健康，除了使用潤手霜，還要注意日常生活的一些細節，例如：

  1. 避免使用含化學起泡劑SLS / SLES的清潔產品：它們會破壞皮膚的皮脂膜，令水份散失。

 

  1. 避免使用熱水洗澡／洗手／洗滌：很多朋友冬天時熱水爐長開，熱水其實會令皮膚乾燥的，熱水爐很多時在開頭會出些比正常更熱的水，如果直接用手去接觸，可能會傷害皮膚，所以建議大家盡可能用水喉水。怕冷的話，建議可以用盆盛水，小心調校水溫。

 

  1. 避免使用含有害化學劑的清潔劑：清潔家居和個人護理，不少產品都含有會對皮膚和身體有害的化學成份，例如防腐劑、致癌物等，建議盡量避免。

 

  1. 避免使用含人造香料的產品：人造香料是利用數百甚至過千種化學物質製成，由於成份複雜，可能連產品生產商都不知就裏，因為就簡單用一個字「Fragrance」或「Parfum」代表，這些化學成份很可能含有致癌物和致敏原。

 

  1. 適當飲水補充身體所需：想皮膚、身體真正水潤，「外敷內服」同樣重要！人體（包括皮膚）細胞有70％是水份，因此一定要適當地補充水份。飲水最好經常性地和慢慢飲，隔幾小時才趕急地飲一大杯，身體無法短時間內吸收大量水份，最後只會變成尿液排出體外，結果你以為已經飲了很多水，但其實並沒有被身體吸收。

 

  1. 在乾燥的季節，建議每天早午晚各一次，洗手後立即塗抹潤手霜；臨睡前，建議塗抹後戴上純綿手襪保護雙手。

要有效「外敷」最好選擇以天然有機植物油、香草和精油製成的潤手霜，例如：

 

豐富滋潤補濕成份：有機初榨乳木果油、有機堅果油、有機初榨椰子油、有機初榨橄欖油、有機荷荷巴油、有機葵花籽油、維他命E（植物來源）、有機覆盆子籽油、有機小果咖啡籽油

 

有效防止水份散失：有機蜂蠟、有機可可脂、有機覆盆子籽油、有機鬼罌粟籽油

 

舒緩過敏反應：有機黑籽油、有機小果咖啡籽油

 

滋養皮膚／抗衰老：有機覆盆子籽油、有機西洋黑接骨木籽油、有機小果咖啡籽油、有機鬼罌粟籽油、有機無花果籽油

 

促進血液循環／舒緩疲憊皮膚：有機薄荷、有機尤加利、有機迷迭香、有機百里香、有機百里香、有機爪鉤草、有機西洋黑接骨木籽油 

 

有效修復皮膚：有機迷迭香、有機百里香、有機鬼罌粟籽油、有機白鮮、

 

抗菌、抗炎：有機薄荷、有機尤加利、有機西洋黑接骨木籽油、有機無花果籽油

 

天然有機潤手霜的植物成份，能給予皮膚真正滋潤、滋養，就好像食物為皮膚帶來營養，從而改善皮膚狀態。

 

作者_Dorothy（杜勵霏）簡介：

從一知半解的用家到創辦【盛酷生活】有機專門店

從單純地相信品牌，到決意學識甚麼是真正天然有機！到意大利學做「橄欖油品油師」、去希臘了解有機香草和橄欖油，希望和更多人分享，一起做個精明消費者。

盛酷生活 網址：www.Estival.Life

Facebook專頁：https://www.facebook.com/estivallife

 

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