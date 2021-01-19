【源‧來自有機@iM網欄】抵擋冬日乾燥爆拆 滋潤雙手要有竅門法寶

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秋冬護膚少不了要護理雙手，尤其今個冬天彷彿特別凍和乾燥，濕度經常徘徊在30%左右，很多朋友都覺得皮膚非常痕癢、乾燥甚至爆拆，手部皮膚是重災區之一。
雙手讓我們與周圍世界互動、接觸，也是其中一個最早顯示出我們皮膚衰老跡象的部位！來，看一下你的手背：這可能是你身體上最薄、最脆弱的皮膚，當我們忽略照顧它時，它便無法抵抗衰老的勢力。請注意，手部護理不單單牽涉手掌和手背，還有指甲和指頭的護理啊！
當我們護理雙手，其實這不單單是保濕！還包括防止水份流失、滋養皮膚、抗衰老（特別是預防過早衰老）、修復已破損的肌膚、舒緩手部皮膚的疲憊、加強指甲、指頭和手指罅篷的健康等。
想手部皮膚柔滑健康，除了使用潤手霜，還要注意日常生活的一些細節，例如：
要有效「外敷」最好選擇以天然有機植物油、香草和精油製成的潤手霜，例如：
豐富滋潤補濕成份：有機初榨乳木果油、有機堅果油、有機初榨椰子油、有機初榨橄欖油、有機荷荷巴油、有機葵花籽油、維他命E（植物來源）、有機覆盆子籽油、有機小果咖啡籽油
有效防止水份散失：有機蜂蠟、有機可可脂、有機覆盆子籽油、有機鬼罌粟籽油
舒緩過敏反應：有機黑籽油、有機小果咖啡籽油
滋養皮膚／抗衰老：有機覆盆子籽油、有機西洋黑接骨木籽油、有機小果咖啡籽油、有機鬼罌粟籽油、有機無花果籽油
促進血液循環／舒緩疲憊皮膚：有機薄荷、有機尤加利、有機迷迭香、有機百里香、有機百里香、有機爪鉤草、有機西洋黑接骨木籽油
有效修復皮膚：有機迷迭香、有機百里香、有機鬼罌粟籽油、有機白鮮、
抗菌、抗炎：有機薄荷、有機尤加利、有機西洋黑接骨木籽油、有機無花果籽油
天然有機潤手霜的植物成份，能給予皮膚真正滋潤、滋養，就好像食物為皮膚帶來營養，從而改善皮膚狀態。
作者_Dorothy（杜勵霏）簡介：
從一知半解的用家到創辦【盛酷生活】有機專門店
從單純地相信品牌，到決意學識甚麼是真正天然有機！到意大利學做「橄欖油品油師」、去希臘了解有機香草和橄欖油，希望和更多人分享，一起做個精明消費者。
盛酷生活 網址：www.Estival.Life
Facebook專頁：https://www.facebook.com/estivallife
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