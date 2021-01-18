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【香港出口】11月出口貨量升6.2%　輸往台灣貨量升16.7%

商業 16:44 2021/01/18

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政府統計處今日（18日）發表11月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。（資料圖片）

繼較早前發表11月份商品整體出口貨值後，政府統計處今日（18日）發表11月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。與2019年同月比較，商品整體出口貨量按年升6.2%；商品整體出口價格則按年下跌0.2%。

【香港出口】港11月出口貨值升5.6%　分析師：已見谷底正逐步反彈

【香港出口】11月出口貨值按年升5.6%　勝市場預期

2020年首11個月與2019年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌2.0%及4.1%；商品整體出口價格及進口價格分別下跌0.7%及0.8%。

輸往台灣的整體出口貨量錄得16.7%的雙位數字升幅。同時，輸往中國內地（內地）（8.6%）、日本（2.5%）及美國（2.4%）的整體出口貨量亦上升。另一方面，輸往印度的整體出口貨量則下跌14.7%。

與此同時，輸往日本（-0.1%）、美國（-0.1%）及內地（-0.1%）的整體出口價格下跌。另一方面，輸往印度（0.8%）及台灣（3.4%）的整體出口價格則上升。

至於進口方面，11月份的進口貨量按年升5.2%。當中，來自韓國（18.2%）及台灣（17.6%）的進口貨量錄得雙位數字升幅。同時，來自內地（5.9%）及新加坡（5.2%）的進口貨量亦上升。另一方面，來自日本的進口貨量則下跌0.4%。
 
與此同時，11月份的進口價格按年下跌0.2%。來自內地的進口價格下跌1.5%。另一方面，來自韓國（0.2%）、日本（0.8%）、台灣（1.0%）及新加坡（1.8%）的進口價格則上升。

【香港出口】10月出口貨值按年微跌1.1%　遠遜市場預期

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責任編輯：朱悅瀅

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