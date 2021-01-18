【賢行軼事@iM網欄】兩個總比一個好？兩個品牌走在一起的成敗預視

「兩個人總比一個人好，因為二人勞碌同得美好的果效。」在經營品牌上，兩個品牌走在一起又如何呢？其實跟人與人之間的關係一樣，走在一起的形式有很多種，品牌或公司間比較常見的是在推廣上合作，進一步的是推出聯乘產品，更全面而整體的是直接收購合併。

聯合推廣活動經常出現，不作詳談，直接到下一層次，推出聯乘產品。同是品牌間的合作，同是聯乘，層次和效果可以有天淵之別。以服裝行業為例，一個品牌找來另一品牌，直接把兩個商標放在一起，然後便提高零售價來顯示其價值的增加，也可以找來一些智識產權 (IP，Intellectual Property) 的圖像，可以是卡通人物、電影影像之類，然後把有關卡通人物或圖像直接印在產品上，沒甚麼設計可言，兩者也沒甚麼真正融合，大家在雙方身上只是消耗著消費者和各自粉絲對品牌的熱愛和忠實度而已。更甚者只是一個品牌單方面在消耗另一方的優勢，付了權利金，單純地明買明賣的關係，這些例子走在街上隨處可見，而雙方主要著眼得到的，是一刻間快樂而輕鬆地賺取消費者的金錢。

真正成功的聯乘合作，產品必須用心做，品牌間需要體現出融合和交流，最重要是保留到互相的特色，同時又能藉著融合對方特色帶領原品牌到另一層次，保留雙方原有特色很重要，不然便根本不需要找對方來合作。說起來好像很抽象，很虛無縹緲，以近年不斷推出成功聯乘系列的FILA為例，去年開始與日本設計師三原康裕旗下品牌Maison MIHARA YASUHIRO合作，三原康裕的街頭風格，格子和條紋的應用都反映在服裝上，而鞋履的誇張設計更是設計師的一大特色風格，而原品牌FILA的經典用色亦同時在產品上體現，雙方的支持者都會辨認出是他們一直喜愛的風格，但又感到有點不一樣，成功在原有特色上真正帶來變奏和增值，將產品提升到另一層次，這才是有意義的聯乘合作。

兩個品牌或公司最大的融合應該是收購合併了！優秀的收購合併，會令雙方除了在財務上之外，整體發展都相互得益，反之失敗的收購將是雙方的惡夢和負累。數月前德國運動品牌adidas事先將揚地要把收購多年的Reebok出售，這場收購可算是運動服裝業的經典失敗案例，adidas在Reebok身上拿取了當年收購時跟不同體育機構或團體的贊助合約，重點是美國國家籃球協會 (NBA，National Basketball Association) 球衣贊助，希望藉此能替adidas擴大美國市場，最終美國市場仍是沒怎麼大幅進步，而Reebok卻被廢了武功，弄得半死，沒有壯大，反成各方面負累，終於挺不住，要將Reebok吐出來。

能將收購回來的品牌轉化、提升的能手，不可不提世界兩大奢侈品集團LVMH及歷峰集團 (Richemont)，兩大集團旗下的品牌眾多，但每個品牌都能保持自己特色，獨當一面。當中我其中一個最欣賞的案例是歷峰集團提供了萬寶龍 (Montblanc) 另一層次的發展，萬寶龍最為人所熟悉的是源自德國的高級書寫工具，歷峰集團沒有取走萬寶龍的強項，反而調配集團其他業務的人才，幫助萬寶龍發展其他項目，現在除了書寫工具、皮具、配件飾品外，在鐘錶領域亦大幅提升，更增添科技元素，令萬寶龍成為一個更全面的奢侈品牌。

從合作、聯乘到收購合併回看，兩個人是否比一個人好，重點是兩者是否能相互提升，帶動雙方也到更好的地方，而非只是單方面於一刻間消耗一方，兩者是否合適走在一起，結局是成功或失敗，其實在根本的心態和原點一開始已可以預見。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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