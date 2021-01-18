【SaaS】花旗：金蝶去年下半年業務有改善　看好金蝶是SaaS雲業務行業整合贏家

▲ 金蝶管理層指，雲業務收入疲弱，主要由於集團簽訂更多中型至大型客戶有關，拖慢了雲業務收入。

金蝶國際 （00268） 上周五發盈警，但股價今日愈升愈有，升14%，收報31.9元。花旗認為，金蝶去年虧損及雲業務收入疲弱已是預期之內，相信市場已大致反映有關負面因素，而且金蝶全年收入雖遜於該行及市場預期，但市場應將焦點放在下半年業務改善，因此仍看好金蝶是SaaS雲業務行業整合的贏家，重申「買入」，目標價35元。

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花旗與金蝶管理層進行電話會議，金蝶管理層指，雲業務收入疲弱，主要由於集團簽訂更多中型至大型客戶有關，拖慢了雲業務收入。

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花旗相信，金蝶將繼續聚焦於雲業務訂閱模式，而其核心產品第四代雲端動態領域建模系統金蝶雲蒼穹（Cosmic Cloud）已經推出，金蝶管理層未來會將重點放在增加模組，以提高效能，同時已完成將金蝶雲星空及金蝶精斗雲遷移的工程。隨着客戶使用量增加，管理層預期金蝶雲星空會保持30%增長，保有率亦會進一步改善。

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編輯：陳韻妍

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