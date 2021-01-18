  • 16°C
香港時間 : 2021118日 (一) 17:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SaaS】花旗：金蝶去年下半年業務有改善　看好金蝶是SaaS雲業務行業整合贏家

當炒股 16:19 2021/01/18

分享：

金蝶管理層指，雲業務收入疲弱，主要由於集團簽訂更多中型至大型客戶有關，拖慢了雲業務收入。

金蝶國際 （00268） 上周五發盈警，但股價今日愈升愈有，升14%，收報31.9元。花旗認為，金蝶去年虧損及雲業務收入疲弱已是預期之內，相信市場已大致反映有關負面因素，而且金蝶全年收入雖遜於該行及市場預期，但市場應將焦點放在下半年業務改善，因此仍看好金蝶是SaaS雲業務行業整合的贏家，重申「買入」，目標價35元。

各行給予微盟幾多目標價？【下一頁】

花旗與金蝶管理層進行電話會議，金蝶管理層指，雲業務收入疲弱，主要由於集團簽訂更多中型至大型客戶有關，拖慢了雲業務收入。

金蝶去年盈轉虧【下一頁】

花旗相信，金蝶將繼續聚焦於雲業務訂閱模式，而其核心產品第四代雲端動態領域建模系統金蝶雲蒼穹（Cosmic Cloud）已經推出，金蝶管理層未來會將重點放在增加模組，以提高效能，同時已完成將金蝶雲星空及金蝶精斗雲遷移的工程。隨着客戶使用量增加，管理層預期金蝶雲星空會保持30%增長，保有率亦會進一步改善。

相關文章：【SaaS】兌吧去年第四季新簽合約總額達3900萬人幣　按年增164%

相關文章：【騰訊股價】騰訊推進SaaS業務　今年重點在應用生態建設

編輯：陳韻妍

【石Sir今日推介金蝶國際（00268）】

港股 金蝶國際（00268） 盈警 買入 目標價 SaaS 雲端
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值提升至最少5400億　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值提升至最少5400億　
【郵儲行】中國巴菲特李錄掃郵儲行　1個月賺10億
【郵儲行】中國巴菲特李錄掃郵儲行　1個月賺10億
【名人豪車】馬化騰、雷軍、劉強東都是蔚來車主　擁限量版EP9超級跑車
【名人豪車】馬化騰、雷軍、劉強東都是蔚來車主　擁限量版EP9超級跑車
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展暫錄261億超購268倍
【新股IPO】星盛商業6668招股火熱　孖展暫錄261億超購268倍
【電動車】廣汽遭中科院院士質疑後挫8%　廣汽澄清「1000公里」、「8分鐘快充」屬兩種電池
【電動車】廣汽遭中科院院士質疑後挫8%　廣汽澄清「1000公里」、「8分鐘快充」屬兩種電池
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股