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【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股

股樓投資 18:39 2021/01/18

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港股踏入2021年獲北水追捧下表現強勢，不足一個月恒指亦已開始逼近多間大行定下的29000點目標。華興證券亦發表2021年展望，認為港股今年將出現三大投資主題，分別為可發掘：1) 具有較強定價，盈利及行業整合能力的龍頭企業，2) 在後疫情時代及經濟修復周期中，財務情況良好，能受惠於行業整合和消費習慣變化迎合趨勢，有力佔先機的公司，以及3) 會受益於「十四五規劃」，政策支持及改革措施強調的「內循環」、國產替代、科技創新、數字經濟和實體經濟深度融合、綠色發展，和人民幣升值預期的公司。

【2021部署】中信證券看好37隻港股 本季將被納入港股通   詳情請看【下一頁

【大行點睇】瑞銀予10隻保險股最新評級及目標價一覽 逾半建議買入 兩股最獲看好   詳情請看【下一頁

華興證券相信，中資股今年可受益於全球基本因素向好，內地經濟反彈、市場資金流入和盈利增長等利好因素，並且估計港股表現上半年會勝於下半年，皆因下半年企業盈利有機會出現放慢的情況。該行同時公布最新為數12隻股份的重點關注股票名單，當中包括6隻港股。其他股份包括台積電(美：TSM)  、美的集團(深：000333)、華蘭生物(深：002007)、泛微網絡(滬：603039)、360數科(美：QFIN)  及美亞光電(深：002690)。

華興建議重點關注6隻港股一覽：

    點擊圖片放大
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與此同時，該行剔出多個缺乏短期催化劑的股份，包括國藥控股(01099)、微盟(02013)、澳優(01717)、永升生活(01995)及阿里巴巴美股(美：BABA)。

華興證券又看好，增長股和新經濟股新一年可以繼續跑贏。當中在新經濟股，建議繼續留意網上遊戲、電子商貿、線上至線下O2O業務、教育、軟件、金融科技、醫藥、酒店、家居、消費信貸、個人用品及物流等。

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撰文 : 李尚毅

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