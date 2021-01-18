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【人民幣定期存款】人幣定存減息潮加劇　冠全城短存力保10厘

Hot Talk 15:57 2021/01/18

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內地公布去年GDP增長勝預期，但人民幣滙價經急升後現整固，相反美元卻因超跌後而出現小陽春，專家建議不願承受風險族，宜緊抓人民幣回調的良機，伺機低吸，再開立短綫定期存款，以便觀望外圍後市的最新形勢。畢竟眼下面對超級周，既聚焦拜登的登基日，內地快將揭曉連串數據，以至多國央行稍後議息等變數。

針對博滙息雙賺的追息族，即使面對銀行於元旦至今爆發減息潮，但尚幸短期存款力保不失。舉素來打高息牌的集友為例，雖然上半個月猛劈中長存息，惟今天（1月18日）仍維持7天短存有6.5厘，以門檻10萬港元的兌換資金計；要是上車銀碼較多，倍增至20萬港元，更達10厘。

想知大行人民幣短存邊間最高息？詳情可按下圖了解

同樣，大行也加入搶短錢，如恒生 （00011） 新春搶閘推6.5厘。中銀香港 （02388） 早前也把7天年息驟加1.3厘，從5.3厘累升至6.8厘。滙豐（HSBC）亦作新年第一擊，搶推10厘息。計及南商及集友在內，市面共有3個冠全城的10厘息優惠。

不過，外電指自上周五（15日）起，較反映國際資金流向的人民幣離岸價，竟略呈低水，扭轉持續逾一個月高於在岸價的走向。有分析指，或預示境外市場料連漲7個月的人民幣暫見頂，今天的價差約500點子，專家料現市況約在6.4至6.5上落。

唯其如此，外資長期仍看好人民幣，如摩根士丹利早前把今年底目標價，由6.4上調至6.25。

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相關新聞︰【人民幣】人民幣資產受捧　1個月短存最高息4.88厘

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

集友銀行 南洋商業銀行 滙豐控股（00005） 收息產品 人民幣 人民幣定期存款

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