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教資會再撥1億元 資助新冠肺炎等研究項目

環球政經 16:57 2021/01/18

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繼去年五月大學教育資助委員會（教資會）及研究資助局（研資局）額外撥出2.5億元，助教資會資助界別進行與2019冠狀病毒病及其他新型傳染病相關的研究項目，今日（18日）再增加1億元的一筆過撥款，助進行更多相關的集體研究項目。

【第四波疫情】第二輪指定隔離酒店減至1萬間房 83%房價為每晚1,000元以下：【下一頁

是次申請中，所有與新型傳染病相關的研究項目，不論範疇或學科，均可申請是次一筆過額外撥款，而與2019冠狀病毒病相關、以及可盡早完成的研究項目，將獲優先考慮，預計最終可資助16至20個中型研究項目。

教資會主席唐家成指，即使疫情最終受控，香港以至全球都需要復元及在疫情帶來的『新常態』下在生活上作出一些適應或調整。透過去年撥出的2.5億元及今次增加的1億元撥款，並鼓勵教資會資助界別進行更多研究，以應對疫情為香港社會帶來的影響，及為將來一旦疫症再度來臨時作更好的準備。

延伸閱讀：接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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