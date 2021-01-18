【可持續發展】施羅德CEO：市場形勢與1929年相似　估值方式將迎來百年一遇的重大改變

▲ 施羅德集團行政總裁Peter Harrison認為，企業追求利潤的同時，保護地球亦同樣重要。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，施羅德集團行政總裁Peter Harrison認為，抗擊新冠疫情的戰役非常殘酷，已讓整個社會付出沉重代價，「目前的市場形勢與1929年頗為相似，公司的估值方式將迎來百年一遇的重大改變」，未來的投資界中，追求利潤與保護地球將緊密相關。

Harrison表示，非常關注氣候變化問題，企業追求利潤的同時，保護地球亦同樣重要，2050年前若對環球暖化無動於衷，後果將會遠遠超過疫情的影響，因此施羅德致力於發掘擁有可持續及穩健業務模式的公司。

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他指，市場已出現新的投資維度，投資者必須理解公司的整體活動成本，即投資者必須基於「經影響因素調整後利潤」對公司股票進行估值，而對大部份公司而言，氣候變化將會造成重大影響，經過慎重考慮後制定的計劃將會為公司估值帶來利好，並能夠幫助公司應對氣候變化的衝擊。

他呼籲，各企業應立即行動，公布公司為應對氣候變化而制定的路線圖，以接受更嚴格的審查。

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編輯：陳韻妍