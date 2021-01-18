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【南韓疫情】單日增389宗成近3個月最低增幅 總統文在寅：下月起啟動全國注射疫苗工作

環球政經 17:58 2021/01/18

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南韓疫情開始緩和，截止周一（18日）單日新增389宗新冠肺炎病例，較前一日大幅減少131宗，是自去年11月25日以來，首次少於400宗個案，總統文在寅表示是次下滑代表南韓第三波疫情高峰已過，料未來進一步放寬防疫措施，並於下月起全國啟動新冠疫苗注射工作。

【新冠肺炎】再有6名長者接種疫苗後死亡 挪威建議虛弱長者不應接種：【下一頁

雖單日新增個案錄得較前一日低，但由於當地周未檢測量少於平日可能有影響，而且與宗教、療養設施等場所，以及社區感染情況猶存，疫情形勢仍不容樂觀。現時南韓防疫部門宣布由周一起，延長現行防疫響應和禁止5人以上聚集措施至兩周，並將下月1日至14日列為「春節特別防疫期」，加強防疫措施的力度。

總統文在寅同日舉行記者會，指政府已確保足夠數量的疫苗，計劃於2月至9月完成讓首批優先接種群體注射疫苗，其餘將於今年第四季完成接種，預料南韓最遲11月達到群體免疫。

延伸閱讀：接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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