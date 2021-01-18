【南韓疫情】單日增389宗成近3個月最低增幅 總統文在寅：下月起啟動全國注射疫苗工作

南韓疫情開始緩和，截止周一（18日）單日新增389宗新冠肺炎病例，較前一日大幅減少131宗，是自去年11月25日以來，首次少於400宗個案，總統文在寅表示是次下滑代表南韓第三波疫情高峰已過，料未來進一步放寬防疫措施，並於下月起全國啟動新冠疫苗注射工作。

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雖單日新增個案錄得較前一日低，但由於當地周未檢測量少於平日可能有影響，而且與宗教、療養設施等場所，以及社區感染情況猶存，疫情形勢仍不容樂觀。現時南韓防疫部門宣布由周一起，延長現行防疫響應和禁止5人以上聚集措施至兩周，並將下月1日至14日列為「春節特別防疫期」，加強防疫措施的力度。

總統文在寅同日舉行記者會，指政府已確保足夠數量的疫苗，計劃於2月至9月完成讓首批優先接種群體注射疫苗，其餘將於今年第四季完成接種，預料南韓最遲11月達到群體免疫。

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責任編輯：潘曉豐