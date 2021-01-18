【第四波疫情】第二輪指定隔離酒店減至1萬間房 83%房價為每晚1,000元以下

全球新冠肺炎肆虐，港府由上月22日起，規定海外抵港人士均需入住指的36間酒店進行隔離檢疫，總提供1.2萬間房。公務員事務局局長聶德權今日（18日）在記者會上表示，因首輪指定酒店的合約期將於2月屆滿，故率先公布第二輪指酒店的資料，包括一共有36間酒店參與，當中有4間酒店新加入，提供1萬間房，83%酒店房價為每晚1,000元以下，餘下為500元以下。

聶德權指，有4間酒店退出第二輪申請，同時另有4間加入，第二輪合約期由2月20日至4月20日，當中每間房價500元以下的酒店，由7間增至現時11間，提供約2,800間房；他又指，首輪指定酒店入住率接近6成，累計9,600人入住。

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港府由去年底起要求所有經機場抵港的海外人士，須接受病毒檢測，他表示到現時為止，在機場檢測中發現38宗確診個案。同時，當局由去年12月31日起，委託實驗室到機場協助採樣，令原來等候檢測結果由7至8小時不等，縮短3至4小時。

入境人士完成機場檢測後，會乘坐由政府安排專車直接前往指定酒店接受21日檢疫，期間會政府會港人於第12日及第19日分別為其採樣，至今經有關安排亦發現38宗確診個案，其中35宗涉及第12日樣本、另外3宗則由第19日檢測結果中覓得。

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責任編輯：潘曉豐