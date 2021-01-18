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【機器學習】網絡瘋傳Google翻譯出錯　唯獨錯譯China breaks promise為「中國信守諾言」

科技 15:37 2021/01/18

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有網民發現，Google翻譯出現雙重標準的錯誤，被質疑翻譯受政治因素影響。

相信不少人都會使用Google Translate作為翻譯工具，不過其準確性一向成疑。日前就有網民發現，Google翻譯出現雙重標準的錯誤，被質疑翻譯受政治因素影響。

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據網絡近日瘋傳，若使用Google的翻譯工具Google Translate時，在輸入英文「China breaks promises（中國破壞承諾）」，轉換成繁體中文翻譯時，竟然被翻譯成「中國信守諾言」，但「US breaks promises（美國破壞承諾）」就會翻譯做「美國違背諾言」。而本報記者今日亦有進行實測，發現不論是Google Translate的手機程式或是電腦網頁版，相關翻譯結果仍與網民的截圖一樣；而記者嘗試測試香港，發現「Hong Kong breaks promises」同樣會被翻譯為「香港信守諾言」。

China breaks promises（中國信守承諾）

US breaks promises（美國破壞承諾）

記者嘗試測試香港，發現「Hong Kong breaks promises」同樣會被翻譯為「香港信守諾言」。

事實上，Google翻譯出錯已非第一次，有Facebook專頁「前線科技人員」解釋指，幾十年前以舊式電腦進行翻譯的主要方法，是透過教導電腦程式學習辨認不同文法，但由於人類語言文法有大量例外用法，令效果一直強差人意。

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不過，隨著硬件的提升令機器學習（Machine Learning）開始普及，研究人員開始循另一個方法，嘗試放棄文法，純粹利用大量數據建立資料庫，由機器分析資料並提供翻譯，避開電腦難以應付人類文法的缺失，而事實證明效果比傳統方法優勝。但專頁質疑，這種做法有其缺點，其中之一就是，結果會受制於數據資料庫的質素。由於Google的數據庫大部份資料從公開途徑獲得，因此當某類語言經常在某一國家／某種語言出現錯誤的解釋，經常都將「China breaks promises」翻譯成「中國信守諾言」，程式就很大機會一同「中伏」出錯。

責任編輯：施雯雯

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