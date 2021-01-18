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【大行報告】券商看好特步國際銷售回暖 滙豐研究升目標價至4.4元

股樓投資 15:24 2021/01/18

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內地再現疫情，體育用品企業的銷售或再受影響，不過當中特步國際（01368）獲多家券商看好。滙豐研究、大和及光大證券均發表報告稱，特步近日公布去年第四季的銷售數據反映其零售銷售錄增長，同時庫存周轉率亦見改善。當中滙豐研究將目標價上調22%至4.4元；大和則將特步目標價上調46%至3.8元。

各券商對特步國際的最新評級及目標價一覽：

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滙豐研究指出，相信由於在「雙十一」活動期間表現出色，特步去年第四季的零售去化率及庫存周轉率改善，零售折扣仍維持在高水平，認為公司不僅將從宏觀復甦中受益，而且在健康和運動意識結構上的提高亦處於有利地位。

該行表示，儘管銷售強勁復甦，但特步股價仍大大落後於領先同業，相信部分反映對新收購品牌的擔憂，尤其是西方市場復甦步伐放緩，及在內地的執行風險，但該行相信新品牌有助提高特步的品牌資產，並維持長期增長。該行調低公司3年盈利預測，以反映廣告開支增加及對收購品牌面對的更多環境挑戰。

延伸閱讀 【宏觀中國】12月社會消費品零售微增4.9%　網上零售增速略放緩【下一頁

大和報告稱，公司去年第四季綫上及綫下的銷售增長相若，零售銷售錄單位數增長，渠道庫存水平有改善，包括今年第二至三季的貿易展覽會訂單，但對公司零售加價策略保持謹慎，預計核心品牌的毛利率將下跌約5個百分點。

該行又稱，近日天氣寒冷有助提升產品均價，但由於內地部分地區出現疫情，政府或將推出封銷措施，假設在農曆新年時仍未改善估計會影響銷情。

延伸閱讀 【大行點睇】富瑞看好這汽車股 藉高端品牌維持增長動力 大幅上調目標價7成下一頁

光大證券認為，特步的主品牌於去年疫情下，零售數據於第二季開始逐季改善，並呈好轉趨勢，同時存貨周轉也有改善，指全年庫存消化進展符合預期，正在趨近於疫情前4個月左右的正常水平，預計到今年將進一步好轉，但要留意國內外疫情影響超預期、行業競爭加劇等風險。特步最新跌0.5%，現報3.79元。

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記者：溫藹紅

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