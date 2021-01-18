【農曆新年】香港郵政1月28日發行牛年郵票　首日封現可於郵購網預訂

▲ 香港郵政將於1月28日以「歲次辛丑（牛年）」為題，發行賀歲生肖特別郵票及相關郵品。（香港郵政圖片）

農曆新年將至，香港郵政將於1月28日以「歲次辛丑（牛年）」為題，發行賀歲生肖特別郵票及相關郵品，包括郵票小型張、絲綢郵票小型張、套摺等，於各郵政局和網上購物坊「郵購網」發售。不過首日封現時已可於郵購網預訂，網站更指現時有大量訂單，需較長時間處理出貨事宜。

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一套四枚郵票分別展示了黃楊木雕牛、紫砂素燒陶藝小牛、青銅牛及陶瓷牛，背景配以不同的花卉，富有吉祥寓意。郵票小型張則以健牛牧野為設計，展示了漆繪彩牛木雕，寓意新一年活力倍添、壯健如牛，背面配上良田莊稼、流水筒車、稻穗隨風搖曳的景致，象徵五穀豐登。

至於以「巧鼠健牛」為題的十二生肖金銀郵票小型張，就用上了幻彩瑰麗的桃紅色背景，以炫目的圖案拼湊出花團錦簇的景象。小型張嵌上以銀箔燙印而成的「歲次庚子（鼠年）」郵票及以22K鍍金金片製成的「歲次辛丑（牛年）」郵票，面值各50元，並附有黃金成色證明書。

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責任編輯：朱悅瀅