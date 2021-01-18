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【資金流向】華興證券：港股處「慢牛」、料北水續強 薦6隻港股

股市 15:18 2021/01/18

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港股開局強勢，北水近期動輒逾百億元淨買盤，推升大市。華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟表示，預期北水強功流入將會持續，主因2018年的上市規則改革後，更多優質企業來港上市，加上中概股回歸，以及港股的預測市盈率高於5年平均，但考慮到成長股增加，目前估值仍合理。

截至15日止，今年北水累計約有1,357億元湧入，當中騰訊 （00700） 佔逾四分一，淨買盤達383.6億元。龐溟表示，從南向資金流向來看，消費、醫藥、科技、通訊等行業在內的新經濟板塊以及A股市場稀缺的板塊是投資者青睞和加大配置的主要方向。

華興證券重點關注港股

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瑞信黃翔稱鍾情於中後周期復甦板塊，詳看【下一頁】

至於整體走向，龐溟指，投資者對港股的投資情緒逐步恢復中，但未算高漲，反映港股正處於「慢牛」的格局，惟要小心港股會同時受外圍及A股影響。他預期港股上半年的表現會優於下半年，因為下半年可能受企業盈利增速放慢及其他不確定因素而影響。

他預期，預計2022年香港股票現貨市場成交總額將達到41.9萬億元，2019年至2022年的複合增長率約爲 25%，香港股票現貨市場成交金額中的17%將來自內地投資者，內地投資者交易額2019年至2022年的複合增長率約爲40%。

花旗私銀指四大因素支持股市向上，詳看【下一頁】

龐溟提出今年三大投資主題：

1）具有較强定價能力、盈利能力和行業整合能力的龍頭企業。

2）在後疫情時代、經濟修復周期中財務狀况良好、科研實力較强、能受益於行業整合或消費者習慣變遷迎合趨勢、佔有先機的公司。

3）受益於十四五規劃、政策支持與改革措施强調的「內循環」、國産替代、科技創新、數字經濟和實體經濟深度融合、綠色發展等側重點以及人民幣升值預期的公司。

華興證券建議關注銀行、保險、工業等低估值板塊和周期板塊，同時繼續看好互聯網、信息技術、汽車、消費 和醫藥等新經濟板塊，宜選擇各行業龍頭，皆因行業龍頭有確定性、定價能力比中小型股份更好。

相關文章：冠軍分析師張憶東︰中港股市受惠經濟復甦　港股性價比較佳

【2021展望】銀公主席施穎茵：下半年經濟復甦較強　資產質素可控

編輯：袁諾曦

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