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【比亞迪配股】比亞迪擬配股集資36億美元　折讓最多一成

股市 16:44 2021/01/20

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比亞迪 （01211） 落實配售H股計劃，據外電引述銷售文件，比亞迪擬以每股222至228元的價格配售股票，尋求通過配售股票籌資至多36億美元。以比亞迪今日收市價244元計，比亞迪配股價折讓7%至10%。

比亞迪上周五（15日）公布，獲中證監批准發行最多1.83億股H股，相當於現有H股股本20%。

比亞迪今日股價大升4%，比亞迪電子 （00285） 更大升11%。據內地傳媒報道，比亞迪擬分拆比亞迪半導體已接受中金公司新股輔導，並於近日在深圳證監局完成輔導備案。

另有行業消息稱，比亞迪和華為已經開始合作開發麒麟晶片，很快有新突破。

比亞迪王傳福：電動車全面替代燃油車時機已成熟  寶馬冀今年賣10萬部純電動車，可見【下一頁】

中證監表示，比亞迪所獲批覆在12個月內有效，可分次完成發行，每兩次發行間隔不得少於三個月，每次發行不得少於核准額度的25%，未用完的額度在批覆到期後自動失效。中證監稱，比亞迪完成發行後15個工作日內，應將發行情況書面報告當局。

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編輯：麥德銘

港股 H股 比亞迪股份（01211） 中國證監會 電動車

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