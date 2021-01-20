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【比亞迪配股】比亞迪擬配股集資276億元　折讓最多9%

股市 17:04 2021/01/20

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比亞迪趁市旺集資。

比亞迪 （01211） 落實配售H股計劃，據本報所得銷售文件，比亞迪擬以每股222至228元的價格配售H股股票，尋求籌資最多276億港元。以比亞迪今日收市價244元計，比亞迪配股價折讓6.6%至9%。

比亞迪配股涉及1.211億股新發行H股，佔比亞迪已擴大後H股股本11.7%或已擴大後總股本4.3%，交易預計於周四（21日）上板。中金、高盛和瑞銀為是次配售帳簿管理人。

比亞迪王傳福：電動車全面替代燃油車時機已成熟  寶馬冀今年賣10萬部純電動車，可見【下一頁】

比亞迪今日股價大升4%，比亞迪電子 （00285） 更大升11%。據內地傳媒報道，比亞迪擬分拆比亞迪半導體已接受中金公司新股輔導，並於近日在深圳證監局完成輔導備案。

另有行業消息稱，比亞迪和華為已經開始合作開發麒麟晶片，很快有新突破。

比亞迪上周五（15日）公布，獲中證監批准發行最多1.83億股H股，相當於現有H股股本20%。

中證監表示，比亞迪所獲批覆在12個月內有效，可分次完成發行，每兩次發行間隔不得少於三個月，每次發行不得少於核准額度的25%，未用完的額度在批覆到期後自動失效。中證監稱，比亞迪完成發行後15個工作日內，應將發行情況書面報告當局。

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編輯：麥德銘

港股 H股 比亞迪股份（01211） 中國證監會 電動車
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