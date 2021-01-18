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【大行點睇】花旗7日內第二度唱好金蝶　料盈警因素已反映　重申買入評級　股價即急升逾一成

股樓投資 15:53 2021/01/18

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花旗繼上周發表研報後，今日再就金蝶國際(00268)發盈警發表報告，公司料去年盈轉虧蝕2.5億至3.5億元人民幣、料去年底總收入按年增長0%至3%。花旗指，相信是金蝶國際旗下雲業務收入略為放緩，但該行認為公司相關利淡因素已反映在股價之上，該行料公司軟件即服務(SaaS)雲業務行業整合中可成贏家，重申對其「買入」評級及目標價35元。

該行指，最近與金蝶國際舉行了一次投資者電話會議，金蝶管理層將雲收入略微疲軟的部分原因歸於公司註冊更多的中至大型客戶，這可能會比較拖慢了雲業務收入。關於金蝶雲蒼穹(雲端動態領域建模系統)，管理層指專注於增加模塊改進功能，並且已遷移了金蝶雲星空及/金蝶精斗雲。隨著客戶使用量的增加，料金蝶雲星空可能會保持約30%的按年增速。

上周報告提到，花旗維持金蝶「買入」評級，並為SaaS軟件股首選，將其目標價由31.6元升至35元。該行指在近期投資者會議中，管理層重申全年雲合約目標接近10億元人民幣，相信雲收入在下半年將進一步加快，主要受惠金蝶雲蒼穹增長強勁。該行予其估值較其他全球SaaS同業溢價20%，以反映金蝶定位強勁。

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撰文 : 周兆邦

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