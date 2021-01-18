  • 17°C
香港時間 : 2021118日 (一) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特朗普卸任】狂指自己贏大選 盤點特朗普10句瘋狂語錄

環球政治 15:49 2021/01/18

分享：

美媒CNN盤點特朗普成為美國總統後，發表的10句驚人名言。

隨著拜登將於周三（20日）舉行美國總統就職典禮，美國現任總統特朗普卸任在即。特朗普4年前由商人搖身一變成為美國總統，特朗普入主白宮後更屢次語出驚人。美媒CNN盤點特朗普成為美國總統後，發表的10句經典名言。

【特朗普卸任】4年任期足以扭轉美國 特朗普功過一覽  【下一頁】

    點擊圖片放大
    +8
    +7

特朗普總統就職典禮當日下雨，但特朗普卻稱天公造美，待他完成演説後才有雨落下：

你知道我看著雨水一直未落下，直到我們完成演説入内後，雨水才傾下。

（You know, I looked at the rain, which just never came. You know, we finished the speech, went inside, it poured.）

  • 去年初新冠肺炎疫情於美國爆發時，特朗普聲稱美國疫情受控：

這種病毒傳染性高及令人難以置信，但我們可很好地控制（它）。

（It's a very contagious virus. It's incredible. But it's something we have tremendous control of.）

  • 特朗普2019年於社交媒體Twitter發文，誤稱阿拉巴馬州會遭颶風吹襲：

正如我所說，阿拉巴馬州原本預計會受到（颶風多里安）襲擊。

（Just as I said, Alabama was originally projected to be hit.）

但氣象專家指出，阿拉巴馬州與墨西哥灣接壤，而非與大西洋，中間還隔了佐治亞州，故不受颶風吹襲。

  • 特朗普2019年發文，聲稱美國對華的貿易逆差每年達5,000億美元：

我們（美國）長年輸給中國，達到每年5,000億美元。我們重建了中國，給予他們很多。

（We have been losing to China for many years, $500 billion a year. We have rebuilt China. We've given them so much.）

但CNN指出特朗普上任之前，美國對華的實際貿易逆差甚至從未達到4,000億美元。

  • 特朗普2019年指奧巴馬任内有邊境移民分離政策，而自己結束移民父母與子女分離的情況：

但我結束了分離的局面，正是我從奧巴馬所繼承而來的分離局面。

（But I ended separation. I inherited separation from President Obama.）

【特朗普卸任】美媒：特朗普擬特赦及減刑百人 惟無自己份 【下一頁】

  • 特朗普於美國大選期間，稱對手拜登會破壞奧巴馬醫改：

目前（奧巴馬醫改）對你曾經患過的病的保障，將會遭拜登摧毀。

（Joe Biden will destroy your protections for pre-existing conditions.）

但拜登曾多次表明不但會保留奧巴馬醫改，更會進一步加強保障範圍。

  • 特朗普去年4月於美國共和黨全國委員會的年度春宴表示：

他們說風車產生的噪音會導致癌症。

（They say the noise from windmills causes cancer.）

但目前未有確切的科學證據證實這一點。

  • 特朗普2019年於密歇根州的一次集會上，稱自己曾獲密歇根州年度人物：

我曾於一項大型活動獲得密歇根州年度人物的榮譽。

（I was honored as the Man of the Year in Michigan at a big event.）

但各大媒體都未有找到特朗普獲得這項榮譽的證據，一名前國會議員表示，特朗普於2013年獲邀擔任奧克蘭縣共和黨年度林肯日晚宴的發言人，當時獲贈領帶及林肯小雕像，而非獲頒年度人物獎。

  • 特朗普稱恐怖組織領袖巴格達迪死得像狗一樣

美軍2019年成功擊殺「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIL）領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。

特朗普於白宮交代擊殺行動細節，將巴格達迪之死講得異常生動：

他死得像條狗和懦夫一樣。

（He died like a dog. He died like a coward.）

  • 特朗普屢次提出今屆大選出現大規模選舉欺詐，更表示自己勝出：

I WON THE ELECTION!

（我勝出這次選舉!）

但特朗普就美國大選結果向多州提出訴訟皆敗訴，國會確認拜登當選美國總統。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【特朗普卸任】特朗普身家大縮水39億 需找合作夥伴還債
今日
【特朗普卸任】特朗普身家大縮水39億 需找合作夥伴還債
【特朗普卸任】4年任期足以扭轉美國 特朗普功過一覽
今日
【特朗普卸任】4年任期足以扭轉美國 特朗普功過一覽
【特朗普卸任】美媒：特朗普擬特赦及減刑百人 惟無自己份
今日
【特朗普卸任】美媒：特朗普擬特赦及減刑百人 惟無自己份
【特朗普卸任】私人律師據報開價過千萬 助人爭取特朗普特赦
今日
【特朗普卸任】私人律師據報開價過千萬 助人爭取特朗普特赦
特朗普女兒伊萬卡「代父從政」？據報或參選參議員
今日
特朗普女兒伊萬卡「代父從政」？據報或參選參議員
政治 選舉 特朗普 拜登 白宮 美國共和黨

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間16:00）

下一篇文章

【特朗普卸任】4年任期足以扭轉美國 特朗普功過一覽

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間15:00）
【拜登就職】就任首日擬簽署多項行政命令 逆轉特朗普政策
【拜登就職】就任首日擬簽署多項行政命令 逆轉特朗普政策
【拜登就職】特朗普擬隆重退場 據報鳴21響禮炮卸任
【拜登就職】特朗普擬隆重退場 據報鳴21響禮炮卸任
【新冠疫苗】挪威29人後接種後死 各地副作用個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】挪威29人後接種後死 各地副作用個案一覽（不斷更新）
特朗普女兒伊萬卡「代父從政」？據報或參選參議員
特朗普女兒伊萬卡「代父從政」？據報或參選參議員
【輝瑞疫苗】挪威增至29名長者接種後死亡 均為嚴重病患者
【輝瑞疫苗】挪威增至29名長者接種後死亡 均為嚴重病患者