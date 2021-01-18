【特朗普卸任】狂指自己贏大選 盤點特朗普10句瘋狂語錄

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新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間16:00）
隨著拜登將於周三（20日）舉行美國總統就職典禮，美國現任總統特朗普卸任在即。特朗普4年前由商人搖身一變成為美國總統，特朗普入主白宮後更屢次語出驚人。美媒CNN盤點特朗普成為美國總統後，發表的10句經典名言。
【特朗普卸任】4年任期足以扭轉美國 特朗普功過一覽 【下一頁】
特朗普總統就職典禮當日下雨，但特朗普卻稱天公造美，待他完成演説後才有雨落下：
你知道我看著雨水一直未落下，直到我們完成演説入内後，雨水才傾下。
（You know, I looked at the rain, which just never came. You know, we finished the speech, went inside, it poured.）
這種病毒傳染性高及令人難以置信，但我們可很好地控制（它）。
（It's a very contagious virus. It's incredible. But it's something we have tremendous control of.）
正如我所說，阿拉巴馬州原本預計會受到（颶風多里安）襲擊。
（Just as I said, Alabama was originally projected to be hit.）
但氣象專家指出，阿拉巴馬州與墨西哥灣接壤，而非與大西洋，中間還隔了佐治亞州，故不受颶風吹襲。
我們（美國）長年輸給中國，達到每年5,000億美元。我們重建了中國，給予他們很多。
（We have been losing to China for many years, $500 billion a year. We have rebuilt China. We've given them so much.）
但CNN指出特朗普上任之前，美國對華的實際貿易逆差甚至從未達到4,000億美元。
但我結束了分離的局面，正是我從奧巴馬所繼承而來的分離局面。
（But I ended separation. I inherited separation from President Obama.）
【特朗普卸任】美媒：特朗普擬特赦及減刑百人 惟無自己份 【下一頁】
目前（奧巴馬醫改）對你曾經患過的病的保障，將會遭拜登摧毀。
（Joe Biden will destroy your protections for pre-existing conditions.）
但拜登曾多次表明不但會保留奧巴馬醫改，更會進一步加強保障範圍。
他們說風車產生的噪音會導致癌症。
（They say the noise from windmills causes cancer.）
但目前未有確切的科學證據證實這一點。
我曾於一項大型活動獲得密歇根州年度人物的榮譽。
（I was honored as the Man of the Year in Michigan at a big event.）
但各大媒體都未有找到特朗普獲得這項榮譽的證據，一名前國會議員表示，特朗普於2013年獲邀擔任奧克蘭縣共和黨年度林肯日晚宴的發言人，當時獲贈領帶及林肯小雕像，而非獲頒年度人物獎。
美軍2019年成功擊殺「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIL）領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。
特朗普於白宮交代擊殺行動細節，將巴格達迪之死講得異常生動：
他死得像條狗和懦夫一樣。
（He died like a dog. He died like a coward.）
I WON THE ELECTION!
（我勝出這次選舉!）
但特朗普就美國大選結果向多州提出訴訟皆敗訴，國會確認拜登當選美國總統。
責任編輯：鄭錦玲