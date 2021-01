【特朗普卸任】狂指自己贏大選 盤點特朗普10句瘋狂語錄

▲ 美媒CNN盤點特朗普成為美國總統後,發表的10句驚人名言。

隨著拜登將於周三(20日)舉行美國總統就職典禮,美國現任總統特朗普卸任在即。特朗普4年前由商人搖身一變成為美國總統,特朗普入主白宮後更屢次語出驚人。美媒CNN盤點特朗普成為美國總統後,發表的10句經典名言。

特朗普總統就職典禮當日下雨,但特朗普卻稱天公造美,待他完成演説後才有雨落下:

你知道我看著雨水一直未落下,直到我們完成演説入内後,雨水才傾下。 (You know, I looked at the rain, which just never came. You know, we finished the speech, went inside, it poured.)

去年初新冠肺炎疫情於美國爆發時,特朗普聲稱美國疫情受控:

這種病毒傳染性高及令人難以置信,但我們可很好地控制(它)。 (It's a very contagious virus. It's incredible. But it's something we have tremendous control of.)

特朗普2019年於社交媒體Twitter發文,誤稱阿拉巴馬州會遭颶風吹襲:

正如我所說,阿拉巴馬州原本預計會受到(颶風多里安)襲擊。 (Just as I said, Alabama was originally projected to be hit.)

但氣象專家指出,阿拉巴馬州與墨西哥灣接壤,而非與大西洋,中間還隔了佐治亞州,故不受颶風吹襲。

特朗普2019年發文,聲稱美國對華的貿易逆差每年達5,000億美元:

我們(美國)長年輸給中國,達到每年5,000億美元。我們重建了中國,給予他們很多。 (We have been losing to China for many years, $500 billion a year. We have rebuilt China. We've given them so much.)

但CNN指出特朗普上任之前,美國對華的實際貿易逆差甚至從未達到4,000億美元。

特朗普2019年指奧巴馬任内有邊境移民分離政策,而自己結束移民父母與子女分離的情況:

但我結束了分離的局面,正是我從奧巴馬所繼承而來的分離局面。 (But I ended separation. I inherited separation from President Obama.)

特朗普於美國大選期間,稱對手拜登會破壞奧巴馬醫改:

目前(奧巴馬醫改)對你曾經患過的病的保障,將會遭拜登摧毀。 (Joe Biden will destroy your protections for pre-existing conditions.)

但拜登曾多次表明不但會保留奧巴馬醫改,更會進一步加強保障範圍。

特朗普去年4月於美國共和黨全國委員會的年度春宴表示:

他們說風車產生的噪音會導致癌症。 (They say the noise from windmills causes cancer.)

但目前未有確切的科學證據證實這一點。

特朗普2019年於密歇根州的一次集會上,稱自己曾獲密歇根州年度人物:

我曾於一項大型活動獲得密歇根州年度人物的榮譽。 (I was honored as the Man of the Year in Michigan at a big event.)

但各大媒體都未有找到特朗普獲得這項榮譽的證據,一名前國會議員表示,特朗普於2013年獲邀擔任奧克蘭縣共和黨年度林肯日晚宴的發言人,當時獲贈領帶及林肯小雕像,而非獲頒年度人物獎。

特朗普稱恐怖組織領袖巴格達迪死得像狗一樣

美軍2019年成功擊殺「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」(ISIL)領袖巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)。

特朗普於白宮交代擊殺行動細節,將巴格達迪之死講得異常生動:

他死得像條狗和懦夫一樣。 (He died like a dog. He died like a coward.)

特朗普屢次提出今屆大選出現大規模選舉欺詐,更表示自己勝出:

I WON THE ELECTION! (我勝出這次選舉!)

但特朗普就美國大選結果向多州提出訴訟皆敗訴,國會確認拜登當選美國總統。

